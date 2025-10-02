Продолжительность кредитной истории также влияет на личный рейтинг. Чем дольше и «чище» история, тем лучше. При этом человек, который никогда не брал кредиты или займы для алгоритма - «тёмная лошадка». Такой заёмщик сложно предсказуем - станет ли он исправно платить по счетам или будет допускать просрочки. При этом, если в «анамнезе» есть и ответственно погашенный автокредит, и ипотека, это формирует образ надежного и опытного заемщика, умеющего управлять разными финансовыми продуктами.

Каждый запрос на получение нового кредита или карты (когда банк делает запрос в бюро) также может отразится на кредитном рейтинге. Слишком много запросов за короткий период выглядит как отчаянная попытка найти деньги, что настораживает кредиторов.

Самый верный способ посмотреть и оценить свой кредитный рейтинг - отправить запрос в бюро кредитных историй (БКИ). Действуем так - сначала на портале «Госуслуги» выясняем своё БКИ (их несколько), а затем через официальный сайт бюро отправляем запрос. Эта услуга бесплатна один раз в год.

Улучшить кредитный рейтинг

Волшебной таблетки нет — нужно системно исправлять свое финансовое поведение. Главное правило — безупречная дисциплина платежей. Платите всегда и вовремя.

Не делайте много заявок одновременно. Лучше подавать заявку на кредит в один банк и только если он ответил отказом, идти в другой.

Важно сформировать позитивную кредитную историю. Если её нет или рейтинг снижен, например, в результате плохой финансовой дисциплины, можно взять «кредит на исправление истории». Это может быть небольшой потребительский кредит с небольшим ежемесячным платежом, который заемщик гарантированно будет выплачивать.

