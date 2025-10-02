С заботой об учителях

Услугой уже воспользовались педагогические коллективы нескольких школ, и реализация проекта продолжается.

- Мы решили проявить особое внимание к учителям, отдавшим много лет педагогической работе, – говорит заведующая стационаром Вырицкой районной больницы, врач-гериатр Елена Мяленка. - Пациенты гериатрического отделения – это люди старше 60 лет, и мы постарались сделать так, чтобы педагоги в этом возрасте могли пройти медицинское обследование и получить консультации в комфортных условиях. За первый месяц нам удалось охватить вниманием более двух десятков учителей Гатчинского округа. Символично, что первыми обследование прошли преподаватели гатчинской «девятки» – школы, которая готовит в профильном медицинском классе наши будущих коллег.

Процесс организован максимально удобно: медицинский автомобиль забирает педагогов в школе и привозит в Вырицкую больницу. Там пациентам выполняется развернутый клинический и биохимический анализы крови, делают ЭКГ и рентген органов грудной клетки. По показаниям может быть выполнена и рентгенография одного из отделов позвоночника или сустава, ультразвуковая допплерография сосудов ног. Кроме того, учителя получают консультацию медицинского психолога и врача-гериатра. По завершении обследования формируется комплексное заключение с рекомендациями по коррекции терапии, а при необходимости назначаются дополнительные обследования и консультации профильных специалистов. После прохождения всех исследований и консультаций учителей с комфортом доставляют обратно в школу.

Те, кто уже прошел обследование в гериатрическом отделении, остались очень довольны. Учителя отмечают большую пользу и удобство такой медицинской акции. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Гатчинской школы № 9, почетный работник образования Татьяна Болеславовна Юрко отметила особое отношение в гериатрическом отделении: «Так внимательно, так доброжелательно с нами давно врачи не разговаривали. У нас взяли все анализы, узнали все наши жалобы и назначили соответствующие обследования, предложили УЗИ, рентген, электрокардиограмму. С каждым минут по сорок общалась врач-гериатр – Елена Владиславовна Мяленка. Кроме того, каждый посетил сеанс психолога. Для нас, для учителей, это было очень полезно. И в итоге после прохождения всех обследований и консультаций каждому выдали запечатанный конверт с рекомендациями».

Обследование в гериатрическом отделении в Вырице уже прошли учителя из Войсковицкой школы, на очереди – другие педагогические коллективы школ и детских садов округа.

По вопросам сотрудничества и для уточнения подробностей администрация образовательного учреждения может обратиться в Вырицкую больницу с понедельника по пятницу по телефону: 8-81371-49-556.

Екатерина Дзюба