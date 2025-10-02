Завершая дачный сезон, не забудьте про показания электросчётчика!

Жителям, которые покидают свои дачные дома до следующего сезона, Петербургская сбытовая компания рекомендует соблюсти простой алгоритм:

1. Оплатить текущие начисления за электроэнергию и задолженность (при её наличии).

2. Перед отъездом зафиксировать показания электросчётчика.

3. Передавать зафиксированные показания каждый месяц до 25-го числа любым удобным способом, в том числе: в Личном кабинете на сайте ПСК pesc.ru, в его мобильной версии, по телефону контактного центра ЕИРЦ Ленинградской области: 8 (812) 678-96-00 или по телефону автоматизированной системы приёма показаний 8 (812) 630-19-88. Если у владельца дачного дома не заключён прямой договор энергоснабжения с Петербургской сбытовой компанией, передавать показания и осуществлять платежи необходимо в адрес СНТ.

Передача неизменных показаний исключит расчёт по среднему или нормативу, а значит, избавит от последующих разбирательств и перерасчётов.

Своевременная передача показаний – это самый эффективный способ контролировать свои расходы на электроэнергию и оплачивать только фактически использованный ресурс.