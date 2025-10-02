Завершая дачный сезон, не забудьте про показания электросчётчика!
Многие жители, покидая дачи до весны, ошибочно полагают, что если электричество не используется, то передавать показания электросчётчика не нужно. Однако это не так. В соответствии с законодательством, расчет платы за электроэнергию в отсутствие актуальных показаний осуществляется по среднемесячному потреблению или по нормативу. В результате, если не передавать показания, за несколько месяцев может накопиться существенная сумма в квитанции.
Жителям, которые покидают свои дачные дома до следующего сезона, Петербургская сбытовая компания рекомендует соблюсти простой алгоритм:
1. Оплатить текущие начисления за электроэнергию и задолженность (при её наличии).
2. Перед отъездом зафиксировать показания электросчётчика.
3. Передавать зафиксированные показания каждый месяц до 25-го числа любым удобным способом, в том числе: в Личном кабинете на сайте ПСК pesc.ru, в его мобильной версии, по телефону контактного центра ЕИРЦ Ленинградской области: 8 (812) 678-96-00 или по телефону автоматизированной системы приёма показаний 8 (812) 630-19-88. Если у владельца дачного дома не заключён прямой договор энергоснабжения с Петербургской сбытовой компанией, передавать показания и осуществлять платежи необходимо в адрес СНТ.
Передача неизменных показаний исключит расчёт по среднему или нормативу, а значит, избавит от последующих разбирательств и перерасчётов.
Своевременная передача показаний – это самый эффективный способ контролировать свои расходы на электроэнергию и оплачивать только фактически использованный ресурс.