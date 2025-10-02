Гатчинский фотокросс: загадки, романтика и мистика

Ровно в 12 часов в Сиреневом сквере Гатчины на старт вышло 12 команд, каждая – с оригинальным названием.

Фотокросс вновь прошел в формате квеста. Задачи перед командами были поставлены непростые, и только девять из них добрались до финиша. Но для любителей фотографировать и активно проводить выходные само участие стало прекрасным поводом встретиться хорошей компанией и интересно провести время.

Участникам пришлось применить смекалку и сообразительность, включить логику и скорость, чтобы за три часа найти все десять QR-кодов, спрятанных по городу, в которых были зашифрованы три темы фотокросса. Затем подключались фантазия и техническое мастерство. А как по-другому выполнить творческие задания организатора конкурса – комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Гатчинского округа?!

Затем за дело взялась команда жюри. Фотографии оценивались по трем критериям: соответствие и раскрытие заявленной темы, оригинальность идеи и техника.

В этом году творческие работы рассматривали член Союза художников России, преподаватель изобразительного искусства Детской художественной школы города Гатчины Анатолий Засидкевич, заместитель главного редактора газеты «Гатчинская правда» Татьяна Можаева, коммерческий фотограф Сергей Иванюк и ведущий специалист отдела маркетинга и рекламы АО «ПО «Баррикада» Виктория Ляпочкина.

Участники фотокросса и члены жюри встретились на церемонии награждения. По итогам конкурса места между командами распределились следующим образом:

Тема «Снимок, который задает вопрос, а не дает ответ»: 1 место – «Мамы Гатчины», 2 мес-то – «Полуочешуевшая нечисть», 3 место – «НасЯс».

Тема «Трое в ...»: 1 место – «Полуочешуевшая нечисть», 2 место – «Черепахи», 3 место – «Ну, погоди».

Тема «Не здесь и не сейчас»: 1 место – «4 версты», 2 место – «Солнечные зайчики», 3 место – «Сокол-Шмокол».

В специальной номинации «Я художник – я так вижу» дипломом награждена команда «Драб».

- Потрясающее мероприятие! Огромное спасибо организаторам и судьям! Наш дебют прошел на ура, и мы намерены продолжать, – поделилась впечатлениями Екатерина Чернова, чья команда «Полуочешуевшая нечисть» заняла первое место в номинации «Трое в…».

Следующая встреча гатчинских фотолюбителей состоится весной.

Татьяна Можаева