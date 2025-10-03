Жители СЗФО платили улыбкой почти 18 млн раз за 9 месяцев 2025 года

Лидеры в этом направлении – Санкт-Петербург (почти 6 млн транзакций на сумму более 5,2 млрд рублей) и Ленинградская область (почти 2 млн транзакций общим объемом в 1,5 млрд рублей).

Сейчас в СЗФО работают 93 тысячи терминалов, поддерживающих технологию «Оплата улыбкой».

Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка:

«Несколько лет назад смартфон стал ключом ко многим сервисам. А благодаря нашим технологиям платежи трансформировались в естественный и мгновенный жест без необходимости использовать телефон. Оплата улыбкой — часть большого пути и комфортного принятия цифровых сервисов, когда они не усложняют, а упрощают жизнь».

Настроить оплату биометрией можно в мобильном приложении Сбербанк Онлайн. Для этого достаточно сказать виртуальному ассистенту «Оплата улыбкой» и следовать инструкциям. Кроме того, настроить сервис можно в любом отделении Сбера.

Фото freepik.com