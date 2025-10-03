Жители СЗФО платили улыбкой почти 18 млн раз за 9 месяцев 2025 года
Во Всемирный день улыбки, который отмечается в 2025 году 3 октября, подсчитали количество покупок с помощью сервиса «Оплата улыбкой» в СЗФО. За первые девять месяцев этого года жители Северо-Запада совершили 17,7 млн платежей с помощью биометрии. Это в 8 раз больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Лидеры в этом направлении – Санкт-Петербург (почти 6 млн транзакций на сумму более 5,2 млрд рублей) и Ленинградская область (почти 2 млн транзакций общим объемом в 1,5 млрд рублей).
Сейчас в СЗФО работают 93 тысячи терминалов, поддерживающих технологию «Оплата улыбкой».
Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка:
«Несколько лет назад смартфон стал ключом ко многим сервисам. А благодаря нашим технологиям платежи трансформировались в естественный и мгновенный жест без необходимости использовать телефон. Оплата улыбкой — часть большого пути и комфортного принятия цифровых сервисов, когда они не усложняют, а упрощают жизнь».
Настроить оплату биометрией можно в мобильном приложении Сбербанк Онлайн. Для этого достаточно сказать виртуальному ассистенту «Оплата улыбкой» и следовать инструкциям. Кроме того, настроить сервис можно в любом отделении Сбера.
