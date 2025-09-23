Отопительный сезон с понедельника начнём

Как доложил 23 сентября на аппаратном совещании заместитель главы администрации Гатчинского округа по ЖКХ Александр Супренок, периодическое протапливание начнется в порядке очередности. Первыми будут запущены социальные объекты: детские сады, школы, медицинские учреждения, затем постепенно подключится жилой фонд. Это сделано на основе прошлогоднего опыта, чтобы у жителей не возникало завышенных ожиданий «одновременно горячих батарей» во всех квартирах: включению постоянного отопления должен предшествовать процесс заполнения внутридомовой системы, регулировка и «развоздушивание». Притом, что только на территории города в полусотне домов были поменяны инженерные сети, и система требует промывки.

Александр Супренок подчеркнул, что в этом году удалось наладить конструктивное взаимодействие с Минобороны, в результате чего с помощью подрядных организаций министерства была проведена промывка сетей жилого фонда военных городков в Пижме и Учхозе, так что можно говорить о готовности этих домов к отопительному сезону.

В качестве положительного момента Александр Алексеевич отметил отсутствие долгов у «Теплосетей» г. Гатчины: к отопительному сезону организация подошла с нулевой задолженностью за поставленные энергоресурсы – электроэнергию и газ.

«К сожалению, мы закончили подготовку инженерной инфраструктуры не на всех объектах в сельской местности, остаются проблемы в Кобралово, Елизаветино, Войсковицах, но это никак не повлияет на начало отопительного сезона. Работы будут проводиться параллельно», – заверил Александр Алексеевич. – В целом, мы готовы и планируем запуск отопления в ночь с воскресенья на понедельник – в 00:00 часов».

Екатерина Дзюба