Одаренным студентам-сиротам - стипендии от Ленобласти

Подписано распоряжение губернатора о назначении региональной стипендии для одарённых студентов, получающих среднее профессиональное образование, которые остались без попечения родителей. Её размер составляет 3 тысячи рублей.

Рубрики:  Образование

«В списке именных стипендий — 86 студентов из Волховского многопрофильного техникума, Приозерского политехнического колледжа, Гатчинского педколледжа им. К.Д. Ушинского, Ленинградского областного колледжа культуры и искусства, ЛГУ и. А.С. Пушкина, Центра непрерывного профессионального медицинского развития и других. 

Важно, чтобы ребята чувствовали ленинградскую поддержку и в полной мере смогли раскрыть свой интеллектуальный, социальный, творческий и нравственный потенциал. Успехов в учебном году!», — отметил в своем телеграм-канале губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.