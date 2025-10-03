Одаренным студентам-сиротам - стипендии от Ленобласти
Подписано распоряжение губернатора о назначении региональной стипендии для одарённых студентов, получающих среднее профессиональное образование, которые остались без попечения родителей. Её размер составляет 3 тысячи рублей.
«В списке именных стипендий — 86 студентов из Волховского многопрофильного техникума, Приозерского политехнического колледжа, Гатчинского педколледжа им. К.Д. Ушинского, Ленинградского областного колледжа культуры и искусства, ЛГУ и. А.С. Пушкина, Центра непрерывного профессионального медицинского развития и других.
Важно, чтобы ребята чувствовали ленинградскую поддержку и в полной мере смогли раскрыть свой интеллектуальный, социальный, творческий и нравственный потенциал. Успехов в учебном году!», — отметил в своем телеграм-канале губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
