Ушел из жизни Владимир Жилин

Владимир Михайлович Жилин всю свою жизнь посвятил воспитанию подрастающего поколения, формированию у детей чувства патриотизма, любви к Родине, готовности к защите Отечества. На протяжении почти трех десятилетий являлся бессменным руководителем клуба «Отчий край», который стал для многих ребят вторым домом, местом, где они могли найти поддержку, понимание и раскрыть свои таланты.

Благодаря его усилиям, клуб «Отчий край» стал известен далеко за пределами Гатчины и Ленинградской области. Воспитанники клуба регулярно становились победителями и призерами соревнований и фестивалей различного уровня, демонстрируя высокую подготовку, силу духа и сплоченность, участвуют во многих мероприятиях Гатчинского округа.

Владимир Михайлович был не только талантливым руководителем, но и настоящим другом и наставником для своих воспитанников. Он умел найти подход к каждому ребенку, помочь ему поверить в себя и свои силы, воспитать в нем чувство ответственности и гражданственности.

Память о Владимире Михайловиче Жилине навсегда останется в сердцах его коллег, воспитанников и всех, кто его знал. Его вклад в воспитание подрастающего поколения невозможно переоценить. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Владимира Михайловича.

Приносим наши глубокие соболезнования семье Владимира Михайловича, друзьям, воспитанникам и всем, кто его знал.

Администрация Гатчинского округа