У заповедных зон и туристических городов Ленобласти появятся перехватывающие парковки
Вопросы организации парковок в ключевых населенных пунктах и на особо охраняемых природных территориях сегодня обсудили на аппаратном совещании в правительстве.
Рубрики: Туризм
Речь идет о городах, популярных у туристов: Выборге, Шлиссельбурге, Гатчине и других. Для решения проблемы хаотичной парковки губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил:
- создать систему перехватывающих парковок на подъездах к центрам исторических городов;
- проработать вопрос о платных парковочных местах для туристов в центральных районах исторических городов;
- организовать перехватывающие парковки на подъездах к особо охраняемым природным территориям;
- упорядочить парковку во дворах и на улицах районов массовой застройки, включая Всеволожск, Кудрово и Мурино.
«Проблемы с парковками во время туристического сезона у нас есть не только в Гатчине и в Выборге, но и в Шлиссельбурге. К некоторым туристическим объектам, например, к Линдуловской роще в выходные не подъехать. С одной стороны, мы создаем объекты, которые пользуются огромной популярностью среди туристов. С другой стороны, надо создавать новые парковки и сохранять природу», — отметил Александр Дрозденко.
Реализовать все поручения планируется к началу следующего туристического сезона — к маю 2026 года.
