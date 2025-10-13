Школьников Ленобласти приглашают на олимпиаду по финансовой грамотности

Отборочный этап пройдет онлайн с 17 ноября 2025 года по 26 января 2026 года. Участвовать могут ученики 8–11 классов Ленинградской области – необходимо заранее зарегистрироваться.



Олимпиада включена в Перечень Минобрнауки России, что дает победителям и призерам особые права при поступлении в РЭУ им. Г.В. Плеханова и другие вузы страны, включая зачисление без вступительных испытаний на бюджетные места. Льгота действует в течение 4 лет.



Заключительный очный этап запланирован на март 2026 года. Он пройдет на головной площадке в Москве и на региональных площадках. Участникам предложат творческие и интеллектуальные задания, объединяющие знания по экономике, математике, истории, обществознанию и литературе.



Подробная информация об олимпиаде и регистрация – по ссылке.