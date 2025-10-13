Каждый рубль бюджета — в реальные результаты для людей

«Выстраиваем систему управления проектами как часы, чтобы каждый рубль бюджета превращался в реальные результаты для людей. Сегодня разобрал проблемные вопросы вместе со строителями и экологами.

Стройблоку поручил ввести правило: если на объекте нет работ три месяца, на четвёртый готовить документы о расторжении контракта. Жёстко контролировать сметы. Проверять каждое удорожание и не принимать повышение цены материалов и работ без обоснований, расчетов и экспертиз.

Блоку экологии навести порядок вместе с администрациями в Ломоносовском, Тосненском, Кингисеппском, Всеволожском и ряде других районов — чтобы жалобы наших жителей на мусор и хлам на муниципальных землях, жалобы на состояние контейнерных площадок в поселения и дворах были все отработаны и устранены.

Работы будет больше, а спрашивать будем жёстче. Вопрос не в цифрах, а в дисциплине и умении доводить решения до результата. Не должно быть ни социальных долгостроев, ни свалок в местах сбора ТКО — только чистые площадки, новые школы и сады, сданные вовремя», — резюмировал поручения губернатор Ленинградской области.