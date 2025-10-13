Витебский вокзал и его секреты

Николай Александрович провел интересную обзорную экскурсию по вокзалу и уделил особое внимание правилам поведения при нахождении на железной дороге.

Витебский вокзал был открыт в 1851 году и с тех пор стал важным транспортным узлом, соединяющим Санкт-Петербург с другими регионами России и даже с зарубежными странами. Его архитектура впечатляет: высокие потолки, красивые витражи и уютные залы.

Ребята узнали, почему важно соблюдать правила поведения на вокзале и в поездах. Например, нельзя перебегать через пути, нужно внимательно следить за объявлениями и не оставлять свои вещи без присмотра. Это поможет избежать неприятных ситуаций и сделать поездку комфортной и безопасной для всех.

Кинолог рассказал о непростой, но очень важной работе своих подопечных - о том, как собаки помогают обеспечивать безопасность на транспорте, обнаруживая запрещенные предметы и помогая в поиске людей. Служебная собака по кличке Аманда, демонстрируя свои навыки, с легкостью находила спрятанные предметы, чем вызывала бурные аплодисменты и восхищенные возгласы ребят. Дети с удовольствием гладили добрую и умную собаку.

Эта поездка стала для воспитанников приюта не просто развлечением, а ценным опытом. Они не только прикоснулись к истории одного из самых красивых вокзалов страны, но и получили важные знания, которые, несомненно, пригодятся им в жизни.

В память о нашем важном мероприятии ребята получили полезные сувениры - светоотражающие значки и браслеты, а также вкусный фирменный шоколад.

Администрация центра «Дарина» благодарит начальника ОДН СПБ-Витебского ЛО МВД России на транспорте капитана полиции Николая Александровича Линина, старшего юрисконсульта ПН СПб -Витебского ЛО майора внутренней службы в отставке Веру Викторовну Чабан, ведущего специалиста корпоративной безопасности СЗППК Дмитрия Олеговича Таранкова.