Благоверный князь Александр Невский, защитник русской земли и веры

Слава Александра Невского была велика ещё при его жизни, а почитание князя как святого началось практически сразу после кончины. В одни времена упор делался на его легендарные военные подвиги, в другие – на искусство политика, умевшего твёрдо отстаивать национальные интересы. Одно оставалось неизменным: образ Александра Невского всегда жил в памяти народа.

Александр Ярославич за всю свою жизнь не проиграл ни одной битвы, а бой со шведами на Неве 15 июля 1240 года принёс 19-летнему князю не только славу, но и новое имя – Невский. Вторая битва, навсегда вписавшая его имя в русскую и мировую историю, произошла меньше чем через два года. 5 апреля 1242 года на Чудском озере во время Ледового побоища русские войска под началом князя разбили немецких рыцарей. Подробное описание двух самых известных его сражений можно найти в историческом очерке Сергея Кроткова «Невская битва и Ледовое побоище» (1900), включенном в электронную коллекцию «Александр Невский (1221–1263)». О подвигах Александра Ярославича рассказывают и древнерусские летописные своды. Наибольшее значение среди них имеют Новгородская летопись (рубежа XIII–XIV веков), ознакомиться с которой можно в электронных читальных залах Президентской библиотеки, и Лаврентьевская летопись 1377 года, цифровая копия которой доступна на портале учреждения.

Князь был не только доблестным воином, но и мудрым дипломатом. В 1247 году Александр Ярославич отправился на Волгу к хану Батыю. Князь отказался по его приказу последовать языческому обряду, однако «Батый отпустил его с великою честью и говорил окружающим: „Воистину несть подобна сему князю!“ Действительно, обаяние великого князя Александра было повсюду весьма велико», – рассказывается в книге «Благоверный князь-воин Александр Ярославич Невский», изданной в 1905 году.

Александр Невский княжил до 1263 года. Возвращаясь из Орды после успешных переговоров, он заболел и 23 ноября (14 ноября по старому стилю) 1263 года скончался, приняв прежде великую схиму с именем Алексия.

«Александр в продолжение своей немноголетней жизни деятельно участвовал более нежели в двадцати битвах, где сотни храбрых падали вокруг его, четыре раза ездил в Орду к грозным ханам, где многие из князей – его современников – сложили свои головы под ножами убийц, но он, хранимый Богом, отвсюду выходил цел и невредим, мечи врагов и ножи убийц щадили его, только сам он не щадил себя: трудясь для блага России, стараясь защитить и успокоить отечество, он не давал себе покою и, отягчённый непомерными трудами, умер во цвете лет», – писал профессор Императорского Московского университета Иван Беляев в своей работе «Великий князь Александр Ярославич Невский», изданной в 40-х годах XIX века.

О смерти Великого князя церковный иерарх того времени митрополит Кирилл возвестил следующими словами: «Закатилось солнце земли Русской». Народ же отреагировал на это известие так: «Вси людие мнозии вопияху, глаголюще: уже погибаем!» – сообщает издание 1883 года «Жизнь и деятельность великого князя Александра Ярославича Невского в связи с событиями на Руси в XIII столетии».

6 декабря (23 ноября по старому стилю) 1263 года князь Александр Невский был погребен в Рождество-Богородичном монастыре во Владимире. Именно этот день был установлен много веков назад днем памяти святого благоверного великого князя Александра Невского.

В издании «Житие святого благоверного князя Александра Невского» (1867) отмечается, что, «постоянно заботясь во время своей жизни земной о благе Отечества, святой Александр не перестал заботиться о том же благе и по отходу в вечную жизнь. Свою помощь и заступление он являл преимущественно в тяжкие годины». В частности, это касается явления святого в канун решающей Куликовской битвы. После победы Дмитрий Донской, узнав о чудесном знамении, приехал во Владимир и «нашел тело князя нетленным после ста семнадцати лет его пребывания в земле. Тогда с честью положили его в раке в храме Богоматери, и начали истекать от святых мощей многоразличные исцеления: слепые прозирали, хромые ходили, расслабленные укреплялись и бесы изгонялись».

Александр Невский был канонизирован Русской православной церковью в 1547 году. А в 1724 году мощи святого Александра Невского были торжественно перенесены в Благовещенскую усыпальницу Александро-Невской лавры в Петербурге, где они находились до освящения Свято-Троицкого собора. «После двадцатилетней войны со шведами в тех же местах, где против них вооружался и св. Александр, Пётр заложил новую столицу России на той самой реке, имя которой носил св. Александр, то есть Неве. Заключив, наконец, славный и давно желанный мир, император пожелал ознаменовать оный торжеством в память древнего победителя шведов на берегах Невы; он пожелал освятить новую столицу и ея иноческую лавру перенесением честных мощей блаженного Александра», – так объясняет решение Петра Великого «Житие святого благоверного князя Александра Невского». Святыня прибыла в окрестности столицы 12 сентября (30 августа по старому стилю) 1724 года, с тех пор святой благоверный князь Александр Невский считается небесным покровителем Санкт-Петербурга.

В последующие без малого двести лет святой благоверный князь был небесным покровителем дома Романовых. В XIX веке трое из шести императоров носили имя святого князя: Александр I Благословенный, Александр II Освободитель, Александр III Миротворец, а также великие князья Александр Александрович (сын Александра III), Александр Владимирович (внук Александра II) и Александр Михайлович (внук Николая I).

Мощи благоверного князя Александра Невского хранятся в роскошной серебряной гробнице, изготовленной по указу императрицы Елизаветы Петровны в 1750-х годах. После революции гробница была изъята и передана в Эрмитаж, где сотрудники музея сохраняли её более 100 лет. В 2023 году гробница и историческая рака, в которой мощи прибыли в Петербург, вернулись в Александро-Невскую Лавру.