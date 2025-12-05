Как нарезать километры ткани для сетей?

Но, помимо самого плетения, есть еще одна рутинная операция, от которой кисти болят и покрываются мозолями: это нарезка полос ткани – заготовок для сети. На помощь женщинам-волонтерам пришли гатчинские кулибины: в Меньково нашлись умельцы, которые механизировали этот процесс, в разы облегчив и ускорив труд плетуний.

Фанера, канцелярские ножи, шпильки, пластиковые водопроводные трубки – из этого нехитрого материала отец и сын – Юрий и Геннадий Сушко – сконструировали специальный станок для резки лент на маскировочные сети. Правда, сами они считают свое изобретение примитивным и признавать себя мастерами отказываются: ну усовершенствовали процесс нарезки и безвозмездно тиражируют это ноу-хау, собирая станки по заказу добровольческих объединений, готовы делиться опытом… Обычное дело для настоящих мужчин!

О том, чтобы механизировать работу по созданию заготовок для сетей, Юрий и Геннадий Сушко задумались после того, как сами попробовали на практике, что значит нарезать вручную эти ленты. Юрий Павлович давно сотрудничает с волонтерским объединением «ZOV Федотовой», помогая собирать помощь для наших бойцов в зоне СВО, в том числе и финансово. Однажды поинтересовался, чем еще помочь – практически, и получил задание нарезать лент.

- Я заехал к ним в очередной раз, привез кое-что, смотрю – только женщины работают, ни одного мужика. Я поинтересовался, может, что починить, собрать, приколотить, и мне дали бабину ткани: «Нарежьте лент, если не сложно». Мы дома с сыном сели, начали эти ленты нарезать – нас хватило ненадолго. Объем колоссальный, километры ткани! Решили, надо что-то придумать. Сделали чертеж: сын у меня хорошо соображает в конструкторских делах – он в большей степени дорабатывал конструкцию. Мы съездили в строительный магазин, купили материала тысячи на три от силы: фанеру, большие канцелярские ножи, гайки, болты, трубки пластиковые, чтобы надеть их на шпильки и они вращались – для протягивания материала. Рассчитали угол – максимально удобный, чтобы тянуть ткань без особого напряжения. Плюс угол наклона ножей меняется: когда тянешь полотно, получается, что ткань режется одним и тем же участком лезвия – нож в этом месте тупится, поэтому в секции, где смонтированы ножи, мы сделали несколько канавок для перестановки ножей. Как затупилось лезвие, нож переставляется в другой паз и, соответственно, начинает резать уже другим участком лезвия. Благодаря этому не надо часто менять ножи. Всё максимально просто!

Мастера испробовали станок в действии – перемотали весь рулон, нарезав на полоски. Работа, на которую обычно уходит неделя, заняла 15 минут. Отвезли станок волонтерам из объединения «ZOV Федотовой» – показали женщинам, как на нем работать – дело двинулось!

- Там всё элементарно. Мы ж специально делали, чтобы это было максимально просто в использовании, – говорит Юрий Павлович.

Про станок услышали «Сиверские плетуньи» – обратились за помощью, и мастера сделали еще один станок, отвезли женщинам, и процесс пошел. Потом из Всеволожска ребята попросили и сами за станком приехали.

Без всякой рекламы благодаря сарафанному радио информация о мастерах из Меньково разошлась по всему региону. Гатчинские кулибины готовы делиться своим изобретением:

- По весу станок нетяжелый, конструкция элементарная. Мы так и рассчитывали, чтобы, во-первых, это всем по карману было, если кто захочет заняться, а, во-вторых, чтобы люди могли буквально по фотографии самостоятельно станок собрать, – поясняет Юрий Сушко.

Станки оказались чрезвычайно востребованы, и мастера стали принимать заказы – безвозмездно. Набрали фанеры еще на шесть станков и запустили производство. Сборка идет с некоторыми перерывами, потому что, помимо волонтерской деятельности, у мастеров есть еще и ответственная работа по специальности. Юрий Сушко – главный инженер в компании, которая занимается ремонтом серьезной техники, так что конструирование станка для резки лент, с его точки зрения, абсолютный примитив. Причем, как объяснил Юрий Павлович, наполовину идея и инициатива принадлежит 19-летнему Геннадию, который недавно выучился на автомеханика и хорошо разбирается в технически вопросах.

Но дело не только в этом. Помогать бойцам специальной военной операции молодой человек считает своим долгом: в ходе выполнения боевой задачи погиб его родной дядя – брат мамы, 42-летний Алексей Вадимович Тимофеев, который ушел на фронт добровольцем.

Екатерина Дзюба