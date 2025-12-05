Ресурсный класс в школе № 5

27 ноября в школе № 5 на Аэродроме состоялась торжественная церемония открытия нового образовательного пространства – с приглашением гостей и творческими номерами, подготовленными силами педагогов, ребят и родителей.

Директор школы № 5 Олеся Спирина рассказала, что открытие ресурсного класса стало итогом огромной совместной работы школы, родительского сообщества, регионального отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов – ВОРДИ, многих отзывчивых людей. Около года велась подготовительная работа: создавалась доступная среда, велись поиски необходимых специалистов, изучался опыт школ, открывших ресурсный класс, готовилась нормативно-правовая база. Педагоги и родители поблагодарили за помощь и содействие администрацию Гатчинского округа в лице главы администрации Людмилы Нещадим и комитет образования.

Олеся Валерьевна провела для гостей экскурсию по школьным помещениям, претерпевшим полную реновацию, в результате чего в школе появилась специальная среда для ребят с особыми образовательными потребностями. Здесь и комната релаксации, где ребенок может отдохнуть от общения, уединиться и почувствовать себя защищенным; и комната для игр с разнообразным развивающим оборудованием; и спортивный зал, где могут заниматься все ученики школы, включая ребят с ОВЗ.

В ресурсном классе всего семь человек. Кабинет, где учатся эти ребята, оборудован в соответствии с требованиями педагогов и психологов. Согласован даже цвет стен и конфигурация мебели. Каждый ученик сидит за отдельной партой, но со своим личным тьютором: тьютор встречает утром малыша в школе и сопровождает его в течение всего учебного дня, а день этот пока довольно короткий – до часу. Тем не менее такое обучение стало прекрасным подспорьем для мам, которые хотя бы ненадолго могут оставить ребенка под надежным присмотром высококвалифицированных педагогов и психологов.

По мнению профессионалов, учеба у ребятишек из ресурсного класса продвигается хорошо. Каждый из них на самом деле является учеником обычного первого класса, а так называемый ресурсный класс – это благоприятная среда, в которой проходит адаптация ребенка с расстройством аутистического спектра – с тем, чтобы впоследствии, по возможности, продолжить обучение уже в обычном классе. Данная модель предполагает инклюзивное образование, и маленькие ученики ресурсного класса уже познакомились со своими «официальными» одноклассниками – после первых месяцев привыкания дети начали периодически посещать обычные классы, и, по словам педагогов, инклюзия проходит хорошо.

Это первый опыт создания ресурсного класса в Гатчине. Раньше ребята с аутистическими расстройствами находились исключительно на домашнем обучении, что, безусловно, затрудняло их социализацию и лишало возможности общения со сверстниками. Благодаря тому что на Аэродроме открылась новая школа «Высший пилотаж», которая приняла часть учеников школы № 5, появилась возможность создать полноценное образовательное пространство для ребят с особенностями развития.

Проект получил высокую оценку родительского сообщества и специалистов и будет продолжаться и развиваться. Ресурсный класс – та среда, в которой созданы наиболее благоприятные условия для успешной адаптации и социализации каждого ребенка с целью повышения эффективности его обучения в школе.

После церемонии открытия ресурсного класса и экскурсии по школе состоялся круглый стол, посвященный вопросам семей, воспитывающих детей с инвалидностью.

Андрей Соколов