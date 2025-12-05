Первые госпаблики Ленинградской области уже зарегистрированы в национальном мессенджере МАХ

1 декабря 2022 года появился федеральный закон о государственных страницах в социальных сетях. Все органы власти и бюджетные организации, включая каждую школу, больницу, детский сад, ведут страницы в соцсетях и отвечают на обращения граждан, — такой системы открытости в интернете нет ни в одной другой стране мира. Во ВКонтакте по всей стране сейчас работает 173 тысячи госпабликов, из них более 1 700 в Ленинградской области.

Появление в стране национального мессенджера МАХ стало очередным шагом для развития инфраструктуры госпабликов. По данным АНО «Диалог Регионы», на данный момент в мессенджере зарегистрированы каналы 87 губернаторов, всех 89 региональных правительств, более 4 тыс. органов исполнительной власти и местного самоуправления. В активной фазе создания госканалы образовательных учреждений, театров, больниц, молодежных организаций.

В нашем регионе уже создано более 200 официальных каналов органов власти в мессенджере МАХ. Одними из самых активных и быстрорастущих по количеству подписчиков являются каналы комитетов по ЖКХ, молодежной политике и цифровому развитию.

Развитие госпабликов в мессенджере МАХ является стратегически важным шагом для государственных органов и организаций, убежден вице-президент VK по стратегическим проектам Рустам Хайбуллов:

«Госорганы идут туда, где находятся люди — это и есть настоящая открытость. Технологическая база национального мессенджера, включая интеграцию с «Госуслугами», обеспечивает безопасность, надежность и удобство этого диалога. MAX, как и ВКонтакте, становится мощной платформой для размещения социально значимой информации», — подчеркнул он.

МАХ становится новой площадкой для позиционирования активной работы власти. Уже на старте запуска работы аудитория проявляет большой интерес к госпабликам в MAX, наблюдается высокая динамика роста подписчиков, отметил замгендиректора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев:

«Создание госпабликов в МАХ — один из важных шагов в формировании информационного суверенитета страны, доступа граждан к актуальной и достоверной информации. 20 тыс. официальных каналов органов власти и учреждений уже создано в МАХ, общее количество подписчиков — 2 млн. По нашей оценке, в ближайшие месяцы число новых госпабликов в мессенджере вырастет до 40 тыс. Активно начали работу по созданию своих каналов школы, театры, больницы. Центры управления регионами, подразделения «Диалог Регионы», помогают выстроить эту работу в каждом регионе», — отметил он.

