Гатчинские пловцы - среди лучших на Северо-Западе

Соревнования проходили в течение четырех дней и собрали сильнейших пловцов нашего федерального округа из девяти регионов. В чемпионате принимало участие 280 спортсменов. В Первенстве среди юниоров и юниорок участвовало 143 спортсмена, среди юношей и девушек – 149 спортсменов.

Сборная команда Ленинградской области была представлена 53 пловцами, из которых 15 человек – воспитанники Гатчинской спортивной школы № 2.

На чемпионате отличились:

- Полина Иванова (одно золото, четыре серебра, пять бронз);

- Лаймис Маркявичюс (два серебра, одна бронза);

- Егор Смирнов (одна бронза).

Призовые места на Первенстве СЗФО заняли:

- Варвара Беспальченко (третье место);

- Галина Жалнина (одно первое место, одно второе место, два третьих места);

- Александр Марухин (второе место);

- Тимур Меркульев (второе место);

- Антон Москвин (второе место);

- Анна Николаева (два третьих места).

Рекорды школы в ходе соревнований обновили Полина Иванова (на пяти дистанциях!), Егор Смирнов и Тимур Меркульев (на двух дистанциях).

В сборную Ленинградской области вошли две спортсменки из спортивной школы «Киви»: Ольга Остренко и Мария Данилова. Ольга Остренко выступила на чемпионате во второй раз. Она завоевала одно первое место и два третьих. Для Марии Даниловой это был дебют.

Поздравляем всех ребят и их тренеров с высокими результатами!