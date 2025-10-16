«Автор книги «Дорога домой» — человек, который предан своей стране — и делом, и словом.

Я рад, что в моей команде много неравнодушных людей. Таких людей много среди моих друзей. И такой человек — Сергей Мачинский.

Но книга не про сегодня. За цифрами статистики погибших на войне всегда — судьбы. Не только прошлого, но и будущего. Семей и Родины.

Книга писалась в 2014, но вышла сейчас — и очень вовремя. Все здесь знают, что сегодня на СВО наши бойцы совершают подвиг. Но сами ребята говорят об этом просто: «Мы работаем». Всем, кто там «работает», важно знать, что их не забудут не только близкие и даже через десятки лет. Эта книга — надежда, что никто не будет забыт. Спасибо, Сергей», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем телеграм-канале.

«Это книга о людях, которые эту войну победили. Наверное, это самый дорогой для меня материал, потому что в этой книге есть несколько эссе о лётчиках, которых нашли в ходе поисковых работ. В свое время мой дед — лётчик-фронтовик, когда я спрашивал, где похоронены его друзья, говорил, что у них нет могил, их могила — небо. Вот, наверное, этой книгой, этой работой я доказываю своему деду, что у них есть могилы, их надо помнить», — поделился автор книги Сергей Мачинский.

Первая партия будет передана в библиотеки Всеволожского района, а также скоро появится на цифровом сервисе «Литрес».