Александр Дрозденко о выполнении нацио-нальных проектов: «Контролируем не только сроки, но и качество»

«В течение 5 лет в развитие инфраструктуры СНТ Ленобласть вложит 3 млрд рублей. На проектном штабе утвержден новый приоритетный региональный проект «СНТ — Территория комфорта».

Дороги, водоснабжение, газификация — для 500 областных дачных товариществ. 76% бюджетных учреждений подключены к системе «Мониторинга использования энергоресурсов». Видим неоправданные потери, так же как и эффективную экономию. До конца года процент должен быть — 100.

Приоритетный проект «Развитие Старой Ладоги» входит в активную стадию — средства на модернизацию инженерных сетей уже выделены.

На штабе по выполнению нацпроектов принял отчеты по статусам всех приоритетных региональных проектов. Контролируем не только сроки, но и качество», — прокомментировал Александр Дрозденко.

В рамках проекта «СНТ 47 – территория комфорта» Ленобласть проведет паспортизацию садоводческих огороднических некоммерческих товариществ: данные будут оцифровывать и приводить данные в удобную форму, чтобы систематизировать меры поддержки.

Проект эффективного учета коммунальных ресурсов позволяет создать единую систему мониторинга потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями. Эта система дает возможность точечно выявлять перерасход, оперативно реагировать на аварии и в итоге — существенно экономить бюджетные средства. В планах на 2026 год — начать подключать к системе многоквартирные дома, что поможет разрешать споры между УК и ресурсоснабжающими организациями и снизит нагрузку на кошельки жителей.