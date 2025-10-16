Поиск на сайте
Плановые отключения холодной воды в Гатчине 17 октября

"Водоканал" г. Гатчины сообщает о плановом отключении холодного водоснабжения.

В связи  с проведением  работ  по установке ПГ по ул. 7 Армии, 21  17 октября 2025 г.  с 09:00 до окончания  работ  будет отключено  холодное водоснабжение  по адресам: 

ул.7 Армии, д.9,10,10а,10а к.1, 10б,10б.к.1,12а,15,19,19а,21,21а, 

ул. Урицкого,  20а,28,30,30а,32,33,34,35,37, Гагарина д.20,22,24,25, 

ул. К. Маркса, 63а (д/с), ул. Рощинская, д.2 