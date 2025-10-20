Юных журналистов и кинематографистов Ленинградской области приглашают на фестивали «Волжские встречи»!

На «Волжские встречи-35» приехали яркие спикеры – мастера своего дела, имеющие большой опыт работы в ведущих медиа компаниях страны. Встречи с ними проходили в форматах лекций, мастер-классов, лабораторий по трекам для детей. На фестивале была представлена обширная программа для педагогов. Они стали участниками медиафорума «Тренды в медиаобразовании».

В течение трёх дней перед педагогами выступали авторитетные спикеры, представлявшие ведущие вузы России. Проблемы медиаграмотности с педагогами обсудила Александра Рассадина, проректор по молодёжной политике и воспитательной работе Гуманитарного института телевидения и радиовещания им. М.А. Литовчина (ГИТР). Не менее важной и интересной стала встреча с Марией Елпидинской, заместителем декана продюсерского факультета Института кино и телевидения (ГИТР). Она сделала акцент на теме «Авторские права в медиасфере». Во втором треке активно работала Мастерская профориентационного проекта «Медиапараллель» для региональных школ, реализуемого под эгидой Института журналистики, коммуникаций и медиаобразования Московского педагогического государственного университета (МПГУ) с участием доцента кафедры журналистики и медиакоммуникаций им. В.А. Славиной Ирины Игнатовой.

О том, как создавать патриотический контент, который будет интересен детской аудитории, рассказала Полина Виноградова, дизайнер Отдела по связям с общественностью и СМИ Управления международного сотрудничества Российской академии образования и Полина Елизарова, ведущий специалист отдела по работе в социальных медиа Управления социальных медиа и визуальных коммуникаций Центра просветительских инициатив Минпросвещения России. Своим опытом и наработками в деле создания документального кино поделились Юлия Мискевич, выпускающий редактор Lenta.ru, автор изданий «ТехИнсайдер» и «Нож», и Римма Багдасарян, корреспондент MSK1.RU. Они подсказали педагогам, как «…не дать зрителю уснуть во время просмотра документального фильма».

Каким должен быть модельный медиакласс для педагогов? На этот вопрос вместе с участниками медиафорума искала ответ Татьяна Михайлова, главный редактор агентства НАШпресс, организатор соревнований Медиатон и марафона школьных СМИ России, директор Международного ресурсного центра по работе с детско-юношескими и молодёжными массмедиа РГУ им. А.Н. Косыгина.

Продолжила марафон мастер-классов практикующий педагог Марина Орехова. Автор проекта «Детская журналистика. Блогинг. Медиа» подняла болезненные темы, касающиеся работы медиапедагога, так как сегодня нет чёткого определения статуса этой профессии, единого подхода в медиаобразовании и требований к профессиональной подготовке специалистов в этой сфере.

Бурными аплодисментами приветствовали ребята постоянного участника фестиваля Антона Михалёва, режиссёра-постановщика и креативного продюсера детских и семейных телевизионных проектов, лауреата премии ТЭФИ. Антон – артистичный, искренний, умеющий просто говорить о сложном, именно эти качества спикера и привлекают большую часть детской аудитории. На его мастер-классах юные медийщики узнали, как зацепить зрителя, раскрыли главный секрет привлечения внимания и удержания зрителя.

Интересно прошли занятия Романа Лобашова, главного редактора телеканалов «Моя планета» и «Живая планета», старшего преподавателя журфака МГУ, Игоря Романовского, режиссёра телеканала «Россия» и руководителя фестиваля «Телефлот», Полины Воропаевой, менеджера по работе с блогерами коммуникационного агентства «Дела PR», тренд-менеджера Первого канала и Елены Власовой, главного редактора СМИ «ВласовВМедиа» и автора настольных медиаигр. Известный артист театра и кино Александр Касаткин научил ребят приёмам актёрского мастерства и провёл Конкурс чтецов на тему юбилея Великой Победы, в котором приняло участие больше 50 человек.

С большим интересом участники фестиваля слушали Сергея Половникова, который провёл мастер-класс на тему «Как ИИ меняет СМИ». Хороший опыт популяризации народной культуры и интереса к родной речи через занятия по песочной анимации ребята получили с Ольгой Майер.

Одно из творческих направлений фестиваля – документальная анимация – вела Ольга Чечумаева, руководитель мастерской для детей «Мультипликация». На торжественном закрытии её воспитанники показали анимационный фильм.

Самым ярким и запоминающимся моментом фестиваля можно назвать творческие командировки. Участники фестиваля работали над созданием конкурсных материалов по результатам экскурсионных поездок в исторически важные и красивые города: Тверь, Ржев, Старица и Торжок.

Для ребят были организованы интерактивные и командные журналистские игры, творческие встречи и дискотеки. Программа фестиваля, как всегда, была разнообразна и насыщенна. Это произвело впечатление на участников, которые приехали впервые. Ну, а для тех, кто приезжает на «Волжские встречи» ежегодно - для молодых журналистов, кинематографистов, руководителей юношеских СМИ и киностудий - фестиваль уже стал частью жизни.

Фестиваль «Волжские встречи-35» состоялся благодаря помощи Компании «МегаФон», которая предоставила призы за журналистские материалы из творческих командировок. Поддержку фестивалю оказали Министерство туризма Тверской области и Министерство молодёжной политики Тверской области, Агентство «Татмедиа», ООО «ГРАСС ТВЕРЬ», ООО «Рельеф-Центр» из Рязани, «Чикен Пицца» из Ржева и Тверской колледж сервиса и туризма. Участники фестиваля благодарны за познавательную программу Тверскому государственному объединённому музею, Ржевскому Мемориалу Советского Солдата, Историческому парку «Россия - Моя история» в Твери, Тверскому музею фотографии «Искра». Лучшие рекомендации фестиваля речным прогулкам по Волге от тверской компании «Волгари» и спектаклям Тверского театра кукол. Благодаря Киноконцерну «Мосфильм, Экскурсионному бюро «Останкинская телебашня», телеканалу «МАТЧ ТВ» и Московскому театру мюзикла - для участников фестиваля также была проведена творческая программа в Москве. Специальный приз фестивалю предоставил проект «Татарстан – республика достижений» (tatarstan.top).

Информационную поддержку фестивалю оказали Союз журналистов России, Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова, ГТРК «Тверь», Агентство «Юнпресс», Агентство «НАШпресс», Сетевое издание «14 канал», Радио «Спутник», Классное радио и блог-журнал старшеклассников «Пять углов».

Впереди нас ждёт следующий фестиваль «Волжские встречи», который примет лагерь «Алый парус» (Чувашия) с 14 по 16 ноября, а с 5 по 9 января фестиваль «Волжские встречи» состоится в Казани. Организаторы готовят новые программы и приглашают юных журналистов, кинематографистов, фотографов и мультипликаторов Ленинградской области на традиционный международный фестиваль детского и юношеского видеотворчества.

Анна ПЕТРОВА