Приоратскому парку - обновленные дорожки

Выполнены работы по очистке краев полотна дорожки и карманов под скамейки и урны от почвы, исправлен профиль дорожки. Верхний слой покрытия дорожки и карманов обустроен из отсева дробления плотных горных пород, бровки вдоль дорожек засеяны газонной травой.

На первом этапе в этом году был проведен ремонт дорожки вдоль Черного озера от входа в парк со стороны проспекта до улицы Леонова и Приоратского дворца. Работы велись силами привлеченных специалистов по заказу Паркового агентства Ленобласти в рамках мероприятий по содержанию парка. Общая протяженность восстановленных дорожек составила порядка одной тысячи погонных метров.

Продолжение ремонта Императорской дороги вдоль Филькиного озера продолжится в следующем году. Восстановление дорожно-тропиночной сети ведется в соответствии с технологическими рекомендациями, а также с учетом проектных решений по реставрации и приспособлению Приоратского парка, которые были проработаны архитекторами АСМ Групп.