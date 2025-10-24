В Кобрино открыта Аллея Героев

Это особенное место, созданное в память о наших земляках, участниках специальной военной операции, которые отдали свои жизни, исполняя воинский долг. Каждый красный клен символизирует судьбу отдельного героя, рядом с ним - именная табличка, установленная заботливыми руками семей погибших воинов.

- Сегодня мы почтили память наших земляков. Совместно с семьями ребят открыли Аллею Героев — место, которое навсегда сохранит в наших сердцах имена парней, ушедших защищать страну и не вернувшихся домой. Они были частью нашей семьи - отцами, сыновьями, братьями, соседями, друзьями, одноклассниками. Они ушли служить, защищая всех нас, и теперь эта аллея стала символом их бессмертия, - сказал глава Кобринского теруправления Вячеслав Федорченко.

Аллея Героев станет местом встречи поколений, пространством, где каждый сможет задуматься о значимости и ценности мира.

Руководство Кобринского теруправления выражает искреннюю благодарность за поддержку и активное участие в создании этого значимого мемориала семье Венедиктовых и лично Николаю Анатольевичу Парфенову.