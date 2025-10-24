«Единая Россия» провела заседание федерального совета первичных отделений партии

«Действуют советы первичек при всех региональных отделениях «Единой России». Эти площадки улучшили взаимодействие между базовым звеном партии, её региональными и федеральными органами. Мы обязали руководителей региональных и местных отделений, депутатов всех уровней проводить регулярные личные приёмы секретарей первичек. А секретари обязательно участвуют во всех партийных мероприятиях, которые проходят на территории их отделений», — сказал он.

По итогам конкурса первичных отделений, который провела «Единая Россия», победители представили лучшие практики выполнения народной программы партии и работы по мобилизации партактива, напомнил Дмитрий Медведев.

«Это особенно важно в преддверии выборов 2026 года. Сегодня отметим победителей», — сказал председатель «Единой России».

Дмитрий Медведев предложил создать информационную площадку для обмена опытом между партийными первичками. Обмен лучшими практиками, сотрудничество в волонтёрских и гуманитарных проектах очень полезны для развития сети первичных организаций, считает председатель партии.

Секретари первичек представили Дмитрию Медведеву лучшие практики работы на местах. Дмитрий Медведев озвученные практики одобрил, особо отметив, что главам регионов, многие из которых являются также секретарями реготделений партии, стоит проводить встречи с активом первичек.

«Федеральный совет «первичек» Единой России представил серию механизмов, направленных на поддержку их эффективной работы и развития, в том числе с учетом грядущей кампании-2026 и далее. Это и расширение обмена опытом с коллегами, и поддержка лучших практик, и статусы в региональной системе власти, и карьерные лифты. Партия выражает интересы десятков миллионов наших граждан и опирается на широчайший среди всех политических сил фундамент организаций на местах — мегасеть, позволяющую чутко работать с вызовами и задачами территорий и страны. И эта обратная связь, и диалог о наших совместных действиях с жителями для их решения, и контроль исполнения, — в огромной степени зависят именно от первичных отделений и их Секретарей. Их энергия, патриотизм, забота, неравнодушие — мощная движущая сила», — прокомментировал член Генсовета «Единой России», сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов.

Дмитрий Медведев также ответил на вопросы активистов первичных отделений. Они касались возможности укрупнения партийных первичек в соответствии с муниципальной реформой, расширении форматов проведения собраний первичных отделений, в том числе по ВКС.

Председатель «Единой России» поддержал инициативу сделать конкурс первичек «Единой России» ежегодным и призвал коллег по партии обращать внимание на партийный опыт секретарей первичек при формировании партийного кадрового резерва и рассмотрении кандидатов на управленческие политические должности. Кроме того, Дмитрий Медведев сообщил, что «Единая Россия» запустит обучающий онлайн-курс для секретарей первичных отделений партии. Он стартует на базе Высшей партийной школы по запросам самих первичек.

Завершая заседание, Дмитрий Медведев подчеркнул важность налаживания взаимодействия всех партийных структур в преддверии масштабной думской кампании.

«Наша цель заключается в полноценной победе на выборах в Государственную Думу. У нас есть все шансы, все возможности, самое главное — люди, которые способны это сделать, наши товарищи, которые будут участвовать в выборах. Эта работа сейчас разворачивается. Ну, и активная электоральная работа «на земле». Я уверен, что и по итогам сегодняшнего обсуждения ваша работа станет эффективнее. И это — одна из составляющих нашей будущей победы», — резюмировал председатель партии.

Напомним, 2024 год в «Единой России» по предложению председателя партии Дмитрия Медведева был объявлен Годом первичных отделений. 2 июля 2024 года на заседании Генсовета был создан Совет первичных отделений партии. В него вошли представители всех 89 регионов. В сентябре состоялось его первое заседание, на котором обсудили инициативы по поддержке первичных организаций, усилению их роли в работе партии, формированию кадрового резерва партии, развитию конкурса общественно значимых проектов первичек и их участию в избирательных кампаниях.