100 лет — событие большое, ведь вы прожили целый век

Семья была большая, многодетная, Зейнаб Хусяиновна – старший ребенок в семье. В 1930 года семья перебралась в город Пестово Новгородской области, откуда, окончив 7 классов, уехала девушка учиться в Ленинград. Только-только перешла на 2-й курс училища, как началась Великая Отечественная война, и 8 сентября вокруг Ленинграда замкнулось страшное кольцо блокады. Зейнаб Хусяиновна сразу же пошла на двухмесячные курсы медицинских сестер, думая уйти на фронт. Но на фронт ее не взяли, так как в октябре 1941 года ей исполнилось только 16 лет.

Девушка стала ходить на оборонные работы: рыла окопы, траншеи. Вот что рассказывает Зейнаб Хусяиновна о том страшном времени: «Полная блокада началась 8 сентября 1941 года, но мы, молодые, не знали, что это значит: учились, ходили на занятия, на оборонные работы, а потом не стало сил, от голода заболела цингой, распухли ноги. О том, чтобы нормально помыться, не было и речи, ведь воды в городе не было. Нужно идти с ведром на реку, а где взять силы…».

Как вспоминает Зейнаб Хусяиновна, с 19 ноября по декабрь 1941 года давали по 125 граммов хлеба и больше ничего. Занятия к тому времени уже прекратились. Еще запомнилось, как в январе 1942 года выдали по 250 граммов клюквы и сливочное масло.

«Я жила на Конюшенной площади в общежитии, в большой комнате нас было 18 студентов. 8 апреля 1942 года все 17 человек уехали в эвакуацию через Ладогу на «большую землю», а я осталась одна умирать, так как не было сил ходить, говорить, двигаться и вообще что-то делать», – делится воспоминаниями Зинаида Константиновна. – Пролежав три дня, голодная, я всё-таки решила добраться до эвакопункта, который находился в Исаакиевском соборе, совсем недалеко от общежития. Нормальному человеку этот путь можно пройти за шесть минут, а я добиралась с 7 утра до 4-х часов дня, не смогла даже взять чемодан с вещами. Получив эвакуационный лист, надо было добраться пешком до Финляндского вокзала. На мосту через Неву я упала без сознания».

Потом случилось невероятное: может ангел-хранитель оберегал девушку, или так уж было угодно судьбе, но ее подобрала женщина – из тех, кто отвозил снег с моста – уложила на тележку и отвезла на вокзал. Оттуда в товарных вагонах перевезли на берег Ладоги.

«Погрузили на полуторки, а колеса уже были в воде наполовину, немцы бомбили переправу, следующая за нами машина провалилась под лед. На другом берегу Ладоги опять товарные вагоны, на которых нас привезли сначала на Северный Кавказ, а затем в Казань. Я немного окрепла, стала работать на авиационном заводе. В 1943 году решила ехать в город Пестово, где находились все мои родные. В 1946 году вышла замуж за героя Великой Отечественной войны Садыка Надоршина и оказалась в поселке Высокоключевом Гатчинского района. Здесь родились мои дети – дочь Гюльчихан и сын Анвяр».

Здесь она живет и по сей день. Зинаида Константиновна работала секретарем Воскресенского сельского совета, долгое время трудилась в почтовом отделении «Суйда», пользовалась большим уважением у местных жителей, соседей, друзей.

В местной Высокоключевой школе с глубоким почтением вспоминают Зейнаб Хусяиновну, ведь в былые времена она была частым гостем в этих стенах: посещала патриотические мероприятия и ветеранские огоньки. Да и сейчас те, кто хорошо знал ее в былые времена, узнав, что она в добром здравии, с улыбкой говорят: «Большой привет тете Зине!».

Столетний юбилей Зейнаб Хусяиновна встречает на заслуженном отдыхе, окруженная заботой детей и внуков. Особую роль в ее жизни играет внучка Алия, которая ежедневно навещает бабушку, живет ее заботами. Несмотря на солидный возраст, Зейнаб Хусяинова переживает о внуках и правнуках, помнит своих родственников, сетует на то, что упал слух, но тем не менее продолжает читать художественную литературу из местной сельской библиотеки, разгадывает сканворды, смотрит телевизор и… вспоминает ту «сердобольную женщину, которая спасла ее от смерти на мосту в блокадном Ленинграде».

Зинаида Константиновна награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейными медалями к Дню Победы. Она ветеран труда: ее трудовой стаж – более 40 лет.

Всё было в жизни Зинаиды Константиновны: и печали, и радости – впрочем, всё как и у миллионов советских людей, которых в 1941 году призвал «к долгу воинский закон…».

