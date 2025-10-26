Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 27 октября
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 27 октября 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
27.10.2025 с 09:00 до 18.00
Рождественское ТУ:
с. Рождествено, Большой пр., д. 119-151
д. Старое Поддубье.
27.10.2025 с 09:00 до 17:00
Веревское ТУ
ДНП Вайя
27.10.25 08:00-17:00
Вырицкое ТУ
пгт Вырица, ул. Мельничный ручей д. 1-23; ул. Московская д. 61 (ДОГ "Малыш" - котельная, баня-прачечная, овощехранилище, насосная, корпуса 1 и 4); ж/д на территории ДОГ "Малыш" №1-8 Ж/Д №10 (Городок); Ж/Д №1-№7 (Городок); ул. Московская д. 61 к. 1 (ДОГ "Малыш"), 61 к. 4 (ДОГ "Малыш"); Ж/Д №2-№8 (Городок); завод металлоизделий; котельная.
Пудостьское ТУ
Терволово.
Хюттелево 27.10.2025 с 10:00 до 17:00 в период 2 раза на 30 минут
