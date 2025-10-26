Где в Гатчине отключат отопление и горячую воду 27 октября?
МУП «Тепловые сети» г. Гатчины сообщают, что в связи с ремонтными работами на теплотрассе 27.10.25 с 09.00 до окончания будет отключено центральное отопление и горячее водоснабжение по следующим адресам:
г. Гатчина, ул. Чехова, 9, ул. Леонова, 12/7,14,16,18/8,15,17/7, ул. Володарского, 1,3,3А,5, ул. Л. Шмидта, 8,10,12,14, ул. К. Маркса 11.
г. Гатчина, Авиатриссы Зверевой, д. 22,
ул. Генерала Сандалова, д. 1, 1А, 3, 5, 5к. 1.
МУП «Водоканал» г. Гатчины уведомляет, что в связи с устранением утечки на сетях водопровода 28.10.25г. с 09:00 до окончания работ будет отключено ХВС по адресам:
г. Гатчина, ул. Рощинская 3А,3Б,3 кор. 1, кор. 2, д.5кор1, кор. 2, 25 Октября д.73, д/сад 26
