Где в Гатчине отключат отопление и горячую воду 27 октября?

«Шестьдесят лет хороший возраст, но об этом узнаешь только в семьдесят. Всё в сравнении… Благословляй свою жизнь, и она будет благословлена; проклинай свою жизнь, и она будет проклята. Всё внутри нас. Поэтому самое главное – внутренний стержень, наше отношение к жизни». Эту длинную цитату Ф.М. Достоевского я приготовил к встрече с музыкантом, композитором и поэтом Игорем Беруловым, героем нашего сегодняшнего интервью.