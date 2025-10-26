В Больших Колпанах появилась Аллея спорта

Ежегодно 28 октября отмечается день рождения основателя «гибкого пути» Дзигоро Кано, а вместе с ним и Всемирный день дзюдо. Тема этого события в 2025 году — «Дзюдо — это мир, единство и дружба».

Партия «Единая Россия» в рамках проекта «Выбор сильных» провело в разных уголках страны акцию. Гатчинское отделение «Единой России» поддержало инициативу клуба дзюдо и самбо «Гатчинский» - на улице 30 лет Победы в деревне Большие Колпаны высажены саженцы 15 берез.

«Сегодня в деревне Большие Колпаны мы начали высаживать березки для аллеи, которая станет символом единства, силы и веры в здоровое будущее подрастающего поколения. Местное отделение партии, жители, среди которых много детей и спортсменов, объединились ради этого важного дела. Благодарим всех, кто откликнулся на наш призыв и за такую активность», — прокомментировала исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия», депутат Гатчинского округа Наталия Деминенко.

Акция прошла при поддержке Федерации дзюдо Ленинградской области, администрации Большеколпанского территориального управления, центра физической культуры и спорта «Энергия», а также клуба дзюдо и самбо «Гатчинский»