Детский сад № 52 – в числе лучших в регионе

Делегация Гатчинского округа приняла активное участие в работе съезда, став полноправным участником значимых дискуссий.

Главная цель съезда – консолидация усилий федерального и регионального уровней в развитии современной системы дошкольного образования, обмен лучшими практиками и выработка единых подходов к воспитанию и обучению детей.

В программе первого дня состоялось пленарное заседание на тему «Стратегические приоритеты развития дошкольного образования: условия для повышения качества». Также была организована работа восьми тематических площадок, в ходе которых обсуждались ключевые направления развития системы дошкольного образования Российской Федерации.

В рамках пленарной части прошла торжественная церемония награждения лучших дошкольных образовательных организаций Ленинградской области.

Среди победителей – детский сад № 52 города Гатчины (расположенный в микрорайоне IQ), занявший почетное место в топ-10 рейтинга региональной интегрированной оценки деятельности дошкольных образовательных учреждений Ленинградской области.

Поздравления принимал коллектив детского сада и его руководитель Светлана Колюбакина.

- Мы благодарны, что нашу работу высоко оценило компетентное жюри и наш детский сад вошел в число лучших учреждений Ленинградской области. Наша задача – создать такие условия для детей, чтобы они в стенах нашего детского сада чувствовали себя комфортно, получали всестороннее развитие, чтобы родители не были озадачены поиском учреждений дополнительного образования. У нас дети получают всестороннее развитие, создана отличная материально-техничес-кая база. За шесть лет нам удалось с нуля создать учреждение, в котором комфортно всем участникам образовательного процесса. Рады, что жюри это увидело и по достоинству оценило, – отметила Светлана Колюбакина.

Сразу два детских сада Гатчинского округа принимали в своих стенах делегатов Межрегионального съезда работников дошкольного образования из разных уголков России: Хабаровска, Москвы, Южно-Сахалинска и других городов, чтобы обменяться передовым опытом, вдохновиться новыми идеями и укрепить профессиональные связи.

Педагоги детского сада № 16 в Малом Верево представили свои наработки. Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе Татьяна Ершова рассказала о реализации добровольческих практик в дошкольном возрасте на примере проекта «Рукотворные чудеса из прошлого» – победителя регионального этапа международной премии «МыВместе-2025». Старший методист Ирина Беззубенко презентовала проект «Всё начинается с семьи», раскрыв форматы взаимодействия с родителями через «Семейные месяцы» и инновационный инструмент – подкасты «Родительский клуб в эфире». Воспитатель Ольга Туровчук поделилась опытом создания «Книги Памяти». Руководитель музея детского сада Юлия Кононова представила возможности музейной педагогики в формировании патриотизма.

Для гостей прошли увлекательные мастер-классы: «Тесовская роспись», «Кукла-оберег своими руками», «Создаем страницу Книги Памяти», «От ниточки к шедевру: ткачество для дошкольников».

В детском саду № 43 в микрорайоне Речной (Малые Колпаны) гости внимательно изучили интерактивное оборудование детского сада. С интересом посетили детсадовский бассейн, где инструктор по физической культуре Галина Чашина и дети старшей группы «Золотая рыбка» показали занятие «Обучение детей плаванию в детском саду».

Воспитанники старшей группы совместно с воспитателем Алиной Логач продемонстрировали основные приемы и упражнения на скалодроме.

В завершение визита учитель-логопед Наталья Шестенкова провела мастер-класс на тему «Использование нейропсихологических приемов».

Гости получили ответы на вопросы, обменялись подарками и контактами для дальнейшего сотрудничества.

Татьяна Можаева