Просроченную задолженность можно списать

Норма гласит: исполнительные производства в отношении лиц, принимающих участие в специальной военной операции, в том числе призванных на военную службу по мобилизации или заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, подлежат приостановлению. Исключение составляют исполнительные производства по алиментным обязательствам, а также по обязательствам о возмещении вреда в связи со смертью кормильца.

Чуть менее года назад, 1 декабря вступил в силу Федеральный закон № 391 «О внесении изменений в Федеральные законы «Об исполнительном производстве» и «Об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам (договорам займа) лицами, призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, лицами, принимающими участие в специальной военной операции, а также членами их семей и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Закон расширяет гарантии для участников СВО. В соответствии с ним, при заключении с 1 декабря 2024 года контракта на срок свыше одного года исполнительные производства по неисполненным кредитным обязательствам на сумму до 10 миллионов рублей, в том числе ипотечным, прекращаются. Это касается как самого должника, так и его супруги или супруга.

Мера носит заявительный характер. Должнику или доверенному лицу нужно подать заявление через личный кабинет на портале Госуслуг в разделе «Иное» – «Приостановить ИП» – «Участие в боевых действиях», обратиться в управление ФССП через официальный сайт ФССП России, выбрав в теме «Обращение участника СВО», или прийти лично в районное отделение ведомства. В Выборге РОСПИ находится на Большой Каменной, 6а.

С начала года в отношении участников специальной военной операции (мобилизованных, заключивших контракт) структурными подразделениями регионального управления приостановлено более 17 тысяч исполнительных производств на общую сумму более 1,3 миллиарда рублей. А с февраля 2022 года приостановлено около 31 тысячи исполнительных производств.

– В целях оперативного прекращения исполнительных производств и снятия всех арестов и ограничительных мер необходимо обратиться в структурное подразделение, где ведется исполнительное производство, – уточняет начальник отдела, старший судебный пристав Виктория ОРЁЛ. – Сотрудники органов принудительного исполнения дежурят также на пунктах отбора на военную службу по контракту.

Важным направлением работы судебных приставов является сотрудничество с подразделениями Государственного фонда «Защитники Отечества». Так относительно недавно в «Экспертной линии», проходившей в Выборгском филиале фонда, участвовали и сотрудники местного РОСПИ. Они провели личный прием участников СВО и членов их семей по вопросам, касающимся исполнения ими судебных решений в рамках исполнительных производств.

Помимо выполнения служебных обязанностей в отношении участников СВО судебные приставы оказывают им и общечеловеческую поддержку: участвуют в сборе гуманитарных грузов на передовую.

Публикация подготовлена рабочей группой газеты «Выборг» при поддержке Комитета по печати Ленинградской области