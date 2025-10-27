От локального к глобальному: названы ключевые инструменты поддержки женского бизнеса

«Национальная стратегия поддержки женщин-предпринимателей построена на трех фундаментальных основах: механизмы государственной поддержки, вовлечение частного сектора и государственно-частное партнерство. Эти инструменты достаточно эффективны на этапе “низкой базы” начинающего бизнеса, но со временем успешные проекты сталкиваются с проблемами роста: ограниченная емкость рынка, высокая конкуренция, сложный доступ к технологиям и кредитованию, дефицит узких кадров и многое другое», — рассказала Анна Нестерова.

По ее словам, в условиях современной монетарной политики, чтобы сохранить темпы роста, бизнес должен искать альтернативные источники финансирования и выходить на новые рынки. Важны комплексный подход, долгосрочное планирование и комбинированные инструменты поддержки.

Государственная поддержка

В рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» государство делает ставку на повышение производительности труда, развитие предпринимательства и формирование привлекательного инвестиционного климата.

Ключевым инструментом выступает федеральная программа «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (2025–2030). Ее инфраструктурной основой служат центры «Мой бизнес», где предприниматели и самозанятые могут бесплатно получить консультации, пройти обучение и воспользоваться юридической поддержкой.

Значимым элементом системы является Корпорация МСП, объединяющая МСП Банк, МСП Лизинг, цифровую платформу МСП.РФ и АО «МИР». Корпорация выступает единым окном поддержки — от предоставления кредитов и гарантий до юридического сопровождения и цифровых сервисов для бизнеса.

Грантовая поддержка

Инициатива «Мама-предприниматель» помогает женщинам с детьми и находящимся в декрете развивать собственные проекты. Участницы проходят обучение по бизнес-планированию, получают партнерскую поддержку и могут претендовать на гранты до 1 млн рублей.

Помимо этого, государство предлагает поддержку для социальных предпринимателей — до 1 млн рублей на запуск и развитие проектов в сфере образования, ухода за пожилыми людьми и других общественно значимых направлениях.

Расширить доступ к финансированию позволяет программа льготного кредитования «1764» v2.0, разработанная Минэкономразвития совместно с Корпорацией МСП. С 2025 по 2030 год предприниматели смогут получать кредиты на инвестиции и развитие бизнеса на льготных условиях, включая компании, возглавляемые женщинами.

Свою роль в развитии предпринимательства играет банковский сектор. Банк России развивает инструменты небанковского финансирования, компенсирует расходы на IPO и выпуск облигаций. Крупные коммерческие банки внедряют программы льготного кредитования для МСП, а также поддерживают международные акселераторы и стартап-проекты.

Общественные инициативы

Неправительственные организации также активно вовлечены в поддержку женского бизнеса. Союз женщин России способствует повышению представительства женщин и расширению их доступа к финансированию. «Опора России» через комитет по женскому предпринимательству реализует образовательные программы, разрабатывает финансовые инструменты и защищает интересы женщин-предпринимателей на федеральном уровне.

Международные рынки

Преимуществом для бизнеса может стать доступ к устойчивым цепочкам международных поставок товаров и услуг из стран БРИКС и Глобального Юга. С 2020 года сформировать деловые контакты в государствах объединения помогает Женский деловой альянс БРИКС. Одна из главных задач альянса — интеграция женщин предпринимателей в экосистему международного сотрудничества. Организация взаимодействует с Деловым советом БРИКС, Новым банком развития и профильными министерствами стран-участниц, обеспечивая прямой диалог бизнеса с государственными институтами.

ЖДА БРИКС объединяет более 5000 женщин-предпринимательниц из 90 стран. Через единую цифровую платформу Альянса участницы получают доступ к базе из тысяч контактов, информации о проектах, инициативах и возможностях для кооперации. Регулярные деловые форумы, конкурсы стартапов и бизнес-миссии в страны БРИКС — позволяют находить партнеров, инвесторов и заказчиков, укрепляя экспортный потенциал и узнаваемость брендов.“Мы призываем российских предпринимательниц использовать потенциал имеющихся инструментов поддержки — расширять экспорт, формировать устойчивые международные каналы и не бояться не ограничивать рост локальным рынком”, — резюмировала Анна Нестерова.

Фото пресс-службы ЖДА БРИКС