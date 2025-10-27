Утверждён порядок использования товарного знака «#КОМАНДА47»

Бренд «#КОМАНДА47» призван стать публичным символом качества и социальной ответственности. Его могут использовать проекты и инициативы, которые вносят реальный вклад в развитие Ленинградской области, ведут добросовестную деятельность и не имеют обоснованных жалоб за текущий и прошлый год, а также задолженностей по налогам.

Право на использование товарного знака предоставляется на безвозмездной основе широкому кругу лиц. В их число входят:

органы государственной власти и местного самоуправления;

юридические лица и индивидуальные предприниматели;

общественные объединения, в том числе без образования юридического лица;

активные граждане и волонтерские группы.

«Сегодня народный бренд «Команда 47» известен не только в регионе, но и за его пределами. По поручению Губернатора мы зарегистрировали товарный знак, чтобы снизить репутационные риски и продолжить формировать положительный имидж Ленинградской области. Это знак качества, в первую очередь, применимый в сфере благотворительности, волонтёрства, добровольчества и социальных проектов», — отметила Екатерина Путронен, председатель Комитета общественных коммуникаций Ленинградской области.

Для получения права использования необходимо получить согласие Комитета общественных коммуникаций Ленинградской области.

Форма заявления и Положение об использовании Товарного знака размещены на сайте Комитета в разделе «#КОМАНДА47».