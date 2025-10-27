Утверждён порядок использования товарного знака «#КОМАНДА47»
Регистрация товарного знака по поручению Губернатора направлена на защиту народного бренда и поддержку добровольческого движения, объединяющего жителей и организации региона.
Бренд «#КОМАНДА47» призван стать публичным символом качества и социальной ответственности. Его могут использовать проекты и инициативы, которые вносят реальный вклад в развитие Ленинградской области, ведут добросовестную деятельность и не имеют обоснованных жалоб за текущий и прошлый год, а также задолженностей по налогам.
Право на использование товарного знака предоставляется на безвозмездной основе широкому кругу лиц. В их число входят:
- органы государственной власти и местного самоуправления;
- юридические лица и индивидуальные предприниматели;
- общественные объединения, в том числе без образования юридического лица;
- активные граждане и волонтерские группы.
«Сегодня народный бренд «Команда 47» известен не только в регионе, но и за его пределами. По поручению Губернатора мы зарегистрировали товарный знак, чтобы снизить репутационные риски и продолжить формировать положительный имидж Ленинградской области. Это знак качества, в первую очередь, применимый в сфере благотворительности, волонтёрства, добровольчества и социальных проектов», — отметила Екатерина Путронен, председатель Комитета общественных коммуникаций Ленинградской области.
Для получения права использования необходимо получить согласие Комитета общественных коммуникаций Ленинградской области.
Форма заявления и Положение об использовании Товарного знака размещены на сайте Комитета в разделе «#КОМАНДА47».