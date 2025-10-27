Два серебра «Лиги гимнастики»

Ленинградскую область представили воспитанницы Гатчинской спортивной школы № 1: Варвара Ерина, Василиса Русу, Полина Шолохова, София Чернышева, Кристина Зуева, Каролина Свиридова, Анна Ефимова, Варвара Костина и Ева Сотова. Соревнования проводились в многоборье и в командах – I юношеский разряд и III спортивный разряд.

В финале командных соревнований (среди третьего спортивного разряда) команда Ленобласти завоевала второе место. Участницы команды – Кристина Зуева, Каролина Свиридова, Варвара Костина, Ева Сотова. В многоборье результаты следующие: Варвара Костина завоевала 5 место, Ева Сотова – 7 место, Каролина Свиридова – 9 место, Анна Ефимова – 10 место, Кристина Зуева – 12 место. Всего в этой категории было 28 участниц.

Среди первого юношеского разряда в финале командных соревнований команда Ленинградской области (Варвара Ерина, Василиса Русу, Полина Шолохова, София Чернышева) завоевала также второе место. В финале многоборья результаты сложились так: Варвара Ерина – 4 место, София Чернышева – 5 место, Василиса Русу – 11 место, Полина Шолохова – 12 место. Всего было 22 участницы.

Мы поздравляем наших гимнасток, а также их тренеров-преподавателей – Анну Михайловну Кирюхину, Елизавету Вадимовну Алексееву, Евгения Михайловича Дмитриева!