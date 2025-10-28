В Елизаветинском теруправлении к доставке прессы подключились школьники

В современном мире всё больше людей получают новости посредством Интернета, но есть и те, кто предпочитает пользоваться газетами и журналами. Нехватка почтальонов – острая проблема, особенно для пожилых и малоподвижных людей.

Елизаветинское территориальное управление при поддержке администрации Гатчинского округа и Елизаветинской школы совместными усилиями решили данную проблему: учащиеся Елизаветинской школы - Бухонова Маргарита, Загуменнова Алина, Расулева Алина, Есипенко София, Лисина Ксения теперь волонтеры по доставке журналов и газет жителям ул. Парковая поселка Елизаветино.

Елизаветинское территориальное управление выражает благодарность руководству школы и лично юным помощницам, которые откликнулись и пришли на выручку в сложившейся ситуации.