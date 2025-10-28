Поиск на сайте
Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 29 октября

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 29 октября 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

29.10.2025 с 09:00 до 18:00

Рождественское ТУ:

д. Старое Поддубье,    

с. Рождествено, пр-кт. Большой (нечетная сторона), ул.Соколова.

 

29.10.2025 с 09:00 до 18:00

Веревское ТУ:

ДНП «Вайя».

 

29.10.2025 с 09:00 до 18:00

Большеколпанское ТУ:

с. Никольское (частично).

 

29.10.2025 с 10:00 до 18:00

Пудомягское ТУ:

КП Павловские Дачи.