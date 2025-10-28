Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 29 октября
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 29 октября 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
29.10.2025 с 09:00 до 18:00
Рождественское ТУ:
д. Старое Поддубье,
с. Рождествено, пр-кт. Большой (нечетная сторона), ул.Соколова.
29.10.2025 с 09:00 до 18:00
Веревское ТУ:
ДНП «Вайя».
29.10.2025 с 09:00 до 18:00
Большеколпанское ТУ:
с. Никольское (частично).
29.10.2025 с 10:00 до 18:00
Пудомягское ТУ:
КП Павловские Дачи.
