Где отключат свет в Гатчинском районе 28 октября
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 28 октября 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
28.10.2025 с 10:00 до 18:00
Новосветское ТУ:
п. Новый Свет (частично).
28.10.2025 с 10:00 до 18:00
Рождественское ТУ:
д. Старое Поддубье,
с. Рождествено, пр. Большой, дома 119-151 (нечетная сторона)
28.10.2025 с 10:00 до 18:00
Пудостьское ТУ:
п. Терволово.
28.10.2025 с 09:00 до 17:00
Сиверское ТУ:
д. Белогорка (гаражи).
28.10.2025 с 09:00 до 17:00
Веревское ТУ:
ДНП «Вайя».
28.10.2025 с 10:00 до 18:00 (2 раза по 30 минут)
Пудостьское ТУ:
п. Терволово,
д. Хюттелево.
28.10.2025 с 09:00 до 17:00
Большеколпанское ТУ:
с. Никольское (частично).
28.10.2025 с 10:00 до 18:00
Пудомягское ТУ:
Массив Дачный-1, КП «Павловские Дачи».
