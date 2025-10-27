Поиск на сайте
Где отключат свет в Гатчинском районе 28 октября

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 28 октября 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

28.10.2025 с 10:00 до 18:00

Новосветское ТУ:

п. Новый Свет (частично).     

 

28.10.2025 с 10:00 до 18:00

Рождественское ТУ:

д. Старое Поддубье,     

с. Рождествено, пр. Большой, дома 119-151 (нечетная сторона)

 

28.10.2025 с 10:00 до 18:00

Пудостьское ТУ:

п. Терволово.

 

28.10.2025 с 09:00 до 17:00

Сиверское ТУ:

д. Белогорка (гаражи).  

 

28.10.2025 с 09:00 до 17:00

Веревское ТУ:

ДНП «Вайя».

 

28.10.2025 с 10:00 до 18:00 (2 раза по 30 минут)

Пудостьское ТУ:

п. Терволово,

д. Хюттелево.

 

28.10.2025 с 09:00 до 17:00

Большеколпанское ТУ:

с. Никольское (частично).

 

28.10.2025 с 10:00 до 18:00

Пудомягское ТУ:

Массив Дачный-1, КП «Павловские Дачи».     