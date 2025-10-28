На каникулах - особое внимание безопасности

Осень – время ярких красок природы и прогулок по паркам, но водоемы осенью становятся опаснее. Вода остывает быстрее воздуха. Это увеличивает вероятность переохлаждения даже при кратковременном погружении. Листья, покрывающие поверхность воды, скрывают опасности, такие как глубокие ямы, острые предметы и водоросли. Период формирования первого ледяного покрова представляет особую угрозу, поскольку тонкий слой льда только кажется безопасным. Всегда будьте рядом с ребенком около воды, маленькие дети легко теряют контроль над ситуацией, переоценивая свои силы и возможности. Даже спокойная река или озеро могут стать источником риска.

Родители играют ключевую роль в обеспечении безопасности детей, поэтому необходимо провести профилактику дома и напомнить детям важные правила поведения вокруг водоемов:

1. Никогда не ходить по первому льду! Родители должны чётко обозначить запрет на выход на замёрзшие водоёмы.

2. Держаться подальше от промоин и трещин. Обучите детей распознавать признаки слабого льда, такие как трещины, проталины или пузырьки воздуха внутри льда.

3. Запрет самостоятельных походов к водоёмам. Взрослые обязаны контролировать маршруты передвижения детей и избегать прогулок вблизи водных объектов без сопровождения взрослого.

4. Пример взрослых. Покажите своим поведением пример правильного отношения к водным объектам. Привлекайте внимание детей к возможным рискам, рассказывая истории о реальных случаях и последствиях неправильного поведения.

5. Средства спасения. Научите ребенка пользоваться спасательными средствами и объяснить правила оказания первой помощи пострадавшему.

6. Напомните детям телефоны экстренных служб и научите правильно сообщать своё местонахождение.

Осенняя красота природы требует особого внимания к вопросам безопасности наших детей. Следуя простым рекомендациям, мы можем значительно снизить риск возникновения несчастных случаев.

Берегите себя и своих близких! Телефон экстренных служб - 112.

Фото freepik.com