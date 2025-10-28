В Гатчине прозвучали фестивальные колокола

Художественный руководитель фестивального проекта «Истоки», настоятель храма Державной иконы Божией Матери протоиерей Димитрий Кулигин видит смысл названия фестиваля в его главной цели: это обращение к истокам, в частности, к древнерусскому знаменному пению. Помимо древнерусского пения, на фестивале звучат песнопения других православных культур: византийской, сербской, грузинской. По словам отца Димитрия, каждое такое песнопение — это не только возможность услышать и почувствовать всё многообразие, насыщенность и глубину православных распевов. Это еще и искренняя совместная молитва — как исполнителей, так и слушателей.

Вечером 26 октября у духовно-просветительского центра Покровского собора на двух мобильных звонницах звучали самые разные колокольные звоны. Не помешал даже дождь, который, казалось, присоединялся к чистым глубоким звукам, разносившимся по гатчинским улицам. Свои умения демонстрировали звонари из Санкт-Петербурга и Ленинградской области под руководством известных мастеров колокольного искусства - главного звонаря Владимирского собора Владимира Кайчука и главного звонаря Сретенского храма Андрея Иванова. Как говорит протоиерей Димитрий Кулигин, освоить колокольный звон может каждый — было бы желание и чистое сердце, подкрепленные искренней молитвой.

Затем участники фестиваля и многочисленные слушатели переместились в уютный концертный зал Покровского центра, где начался концерт древних распевов в исполнении певческих коллективов из Санкт-Петербурга, Москвы, Ленинградской области. В этот вечер в Гатчине прозвучали великолепные образцы знаменных распевов древнерусской, старообрядческой, греческой, византийской, сербской традиций.

Своим творчеством поделились хор прихожан Московского подворья Валаамского монастыря «Соловушки» (руководитель Анна Подкаменная), ансамбль «Вервица» (руководитель Алексей Гвоздецкий), ансамбль фестиваля «Истоки», детский хор храма во имя иконы Божией Матери «Державная» (руководитель Алёна Николаева), клирос церкви «Всех скорбящих Радость» (Тосно) (руководитель Любовь Котлярова) и многие другие.

Эксклюзивную программу «Святую веру утверждаючи» впервые привезла из Москвы Мария Исаева - создатель и бессменный руководитель ансамбля древнерусской духовной музыки «Святой Пантелеимон». Она выступила в роли гусляра-сказителя, познакомив слушателей с духовными стихами письменной и устной отечественной традиции.

Всероссийский фестиваль православных певческих традиций и колокольного звона «Истоки» проходит в различных городах России с 2020 года. У этого фестивального проекта - обширная программа, в которую входят концерты, богослужения, лекции, семинары, мастер-классы и круглые столы. Фестиваль собирает певческие коллективы и клиросные ансамбли, которые в своем творчестве восстанавливают древние православные богослужебные песнопения и традиции колокольного звона. География фестиваля постоянно расширяется: в 2025 году он охватил такие регионы, как Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Екатеринбург и Свердловская область, Республика Карелия, Республика Татарстан и другие.

Юлия Лысанюк