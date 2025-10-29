Поиск на сайте
В Приоратском парке Гатчины восстанавливают входные ворота

В Гатчине в Приоратском парке продолжаются работы по восстановлению ворот входной группы.

Сегодня на каменных столбах были смонтированы металлические створки ворот. 

Совсем скоро ворота обретут свой исторический облик. На вершинах столбов будут установлены фонари с электрическим освещением, створки будут дополнены декоративными элементами.

Фото: Парковое агентство Ленинградской области

 