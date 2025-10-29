В Приоратском парке Гатчины восстанавливают входные ворота
В Гатчине в Приоратском парке продолжаются работы по восстановлению ворот входной группы.
Рубрики: Городская среда
Сегодня на каменных столбах были смонтированы металлические створки ворот.
Совсем скоро ворота обретут свой исторический облик. На вершинах столбов будут установлены фонари с электрическим освещением, створки будут дополнены декоративными элементами.
Фото: Парковое агентство Ленинградской области
