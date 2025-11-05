Гатчинский полумарафон сделает город пешеходным

Маршрут уже хорошо знаком многим: основной круг проходит по историческому центру города по его центральным улицам. Трасса проработана так, чтобы сохранить для горожан объездные пути.

Основная дистанция полумарафона (21,1 км) представляет собой два круга с транзитом на перекрестке ул. Хохлова/пр. 25 Октября. Трасса имеет сертификат AIMS и соответствует всем международным стандартам. Говоря о других дистанциях: 10 км – это один круг, на 95% повторяющий круг полумарафона; 2 км – бег по проспекту туда и обратно.

Старты забегов проходят в разное время. В 10.30 – старт на дистанцию 10 км, в 10.40 – на дистанцию 2 км, в 12.00 – старт на дистанцию 21,1 км.

Важная информация для жителей и гостей города: Гатчина 9 ноября с 8.00 до 15.00 станет пешеходной по маршруту и прилегающим улицам:

- по пр. 25 Октября: на участке от ул. Чкалова до ул. Рощинской;

- по ул. Хохлова: на участке от пр. 25 Октября до ул. Хохлова, д.11Б;

- по ул. Крупской: на участке от ул. Хохлова до ул. Рощинская;

- по ул. Подъезжая дорога к ПИЯФ: от перекрестка ул. Крупской-Рощинской до Красносельского шоссе;

- по ул. 7-й Армии: от ул. Крупской до проспекта 25 Октября;

- по ул. Рощинской: на участке от пр. 25 Октября до ул. Волкова;

- по ул. Красной: от Госпитального переулка до Революционного переулка.

Также по маршруту полумарафона запрещена парковка машин. Если машина будет мешать безопасности пробега – ее эвакуируют на парковки напротив домов 43 и 43/1 по улице Чехова. Пожалуйста, будьте внимательны с местом парковки с 8 на 9 ноября.