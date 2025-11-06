Депутаты Заксобрания согласовали состав правительства Ленобласти

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выступил перед депутатским корпусом, представив семерых вице-губернаторов и обозначив сферы их ответственности.

- Что касается обновленного состава Правительства – это команда, которой предстоит работать в современных сложных условиях, в условиях политической и экономической турбулентности. Мы будем сталкиваться в ближайшие годы и с новыми вызовами. При этом мы должны добиваться, безусловно, результатов по выполнению национальных проектов, региональных программ и, самое главное, работать над задачей по народосбережению. Именно повышение качества жизни ленинградцев – наша основная цель, – заявил губернатор Александр Дрозденко.

По его словам, кандидатуры в состав правительства оценивались по уровню работоспособности, профессионализму, знаниям, неформальному подходу к делу и желанию работать. «Самое главное, чтобы горели глаза».

Согласованный состав правительства Ленинградской области выглядит следующим образом:

– Роман Марков - первый вице-губернатор Ленинградской области – заместитель председателя правительства - председатель комитета финансов;

– Александр Кялин – вице-губернатор Ленинградской области по социальным вопросам;

– Олег Малащенко – вице-губернатор Ленинградской области – председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу;

– Егор Мищеряков – вице-губернатор Ленинградской области – председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности;

– Денис Седов – вице-губернатор Ленинградской области по вопросам транспорта и топливно-энергетического комплекса;

– Евгений Барановский – вице-губернатор Ленинградской области по вопросам строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства;

– Владимир Цой – вице-губернатор Ленинградской области – председатель комитета по сохранению культурного наследия.

В свою очередь, кандидаты пообещали оправдать доверие руководства региона и обеспечить скоординированную работу исполнительной власти в тесном взаимодействии с депутатами.