Депутаты Заксобрания согласовали состав правительства Ленобласти
6 ноября на 72-м заседании Законодательного собрания Ленинградской области депутаты согласовали назначение кандидатур, представленных губернатором Александром Дрозденко в состав правительства региона. Среди них не только действующие заместители Роман Марков, Олег Малащенко, Владимир Цой, Евгений Барановский, но и новые – Денис Седов, Егор Мищеряков и Александр Кялин.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выступил перед депутатским корпусом, представив семерых вице-губернаторов и обозначив сферы их ответственности.
- Что касается обновленного состава Правительства – это команда, которой предстоит работать в современных сложных условиях, в условиях политической и экономической турбулентности. Мы будем сталкиваться в ближайшие годы и с новыми вызовами. При этом мы должны добиваться, безусловно, результатов по выполнению национальных проектов, региональных программ и, самое главное, работать над задачей по народосбережению. Именно повышение качества жизни ленинградцев – наша основная цель, – заявил губернатор Александр Дрозденко.
По его словам, кандидатуры в состав правительства оценивались по уровню работоспособности, профессионализму, знаниям, неформальному подходу к делу и желанию работать. «Самое главное, чтобы горели глаза».
Согласованный состав правительства Ленинградской области выглядит следующим образом:
– Роман Марков - первый вице-губернатор Ленинградской области – заместитель председателя правительства - председатель комитета финансов;
– Александр Кялин – вице-губернатор Ленинградской области по социальным вопросам;
– Олег Малащенко – вице-губернатор Ленинградской области – председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу;
– Егор Мищеряков – вице-губернатор Ленинградской области – председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности;
– Денис Седов – вице-губернатор Ленинградской области по вопросам транспорта и топливно-энергетического комплекса;
– Евгений Барановский – вице-губернатор Ленинградской области по вопросам строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства;
– Владимир Цой – вице-губернатор Ленинградской области – председатель комитета по сохранению культурного наследия.
В свою очередь, кандидаты пообещали оправдать доверие руководства региона и обеспечить скоординированную работу исполнительной власти в тесном взаимодействии с депутатами.