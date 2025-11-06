О реконструкции рынка в Гатчине, судьбе молокозавода и «Чайном домике»

- Елена Сергеевна, какова судьба бывшего молокозавода, который не так давно был приобретен в муниципальную собственность?

- Здание и территорию бывшего гатчинского молокозавода ждут глобальные преобразования. Это собственность города, и там планируется создать арт-пространство.

Объект будет исследоваться: что можно восстановить, что совсем обветшало и подлежит сносу и как вдохнуть туда новую жизнь. Для решения этой задачи мы хотим привлечь студентов ГАСУ, Политеха и, возможно, Горного университета, где тоже сильная архитектурная кафедра. Мы планируем привезти сюда примерно три десятка студентов: покажем им территорию, объясним, как мы это видим, и предложим создать свои проекты арт-пространства, которое было бы интересно прежде всего молодежи, но с уклоном в историю Гатчины.

- Еще один проект, который обсуждался, но так и не был реализован – въездной знак со стороны Санкт-Петербурга.

- Сейчас мы работаем над созданием новых въездных знаков в город – более солидных, достойных столицы Ленинградской области. Выполнены они должны быть в стиле исторической гатчинской архитектуры, возможно, с использованием местных материалов и в цветовой гамме дворца.

На въезде в город со стороны Петербурга, возможно, появится конгресс-холл и «Чайный домик», о котором шла речь на встрече в Гатчине с китайской делегацией. Кроме того, нам предлагают коллекцию русского бонсая – маленьких декоративных деревьев, и, возможно, мы создадим некую коллаборацию «Чайного домика» и «Русского бонсая». Это некоммерческий проект, который хочется реализовать в формате некой галереи.

- На вещевом рынке в Гатчине наметились «тектонические сдвиги». Идет реконструкция?

- Не реконструкция, а восстановление объекта. На этом месте, возле городской доминанты – Павловского собора, должно быть красивое современное пространство. То, что происходит сейчас, не устраивает ни представителей бизнеса, ни администрацию, ни горожан. Есть концепция, представленная одним из собственников изданий, и в целом она нас устраивает – с некоторыми доработками и с включением остальных зданий, чтобы всё это было в комплексе эстетично, гармонично и современно.

Сотрудники комитета по архитектуре и градостроительной деятельности тоже разрабатывают концепцию этой территории, включая и другие объекты в зоне вещевого рынка. Исходя из имеющихся обременений и ограничений, мы не все фасадные элементы можем поменять либо переделать. Мы можем спокойно снести не представляющие никакой ценности неэстетичные конструкции, у которых собственников нет. Можем поставить там нестационарные торговые объекты, которые требуется согласовать с правительством Ленинградской области. А существующие капитальные строения собственники по согласованию с администрацией должны просто отремонтировать и сделать красивыми, исходя из техрегламентов и возможных параметров. Сейчас мы думаем над тем, какие фасады предложить бизнесу.

- Будет ли продолжение Соборной – от Урицкого до Володарского – пешеходным?

- Да, и там же есть вопросы по продуктовому рынку. Собственник хотел проводить реконструкцию с увеличением площади, но это недопустимо. Опять-таки по регламентам можно восстановить только то, что имеется – привести в нормативное состояние. Реконструкция ангара на продуктовом рынке уже в высокой степени готовности.

- Отсюда недалеко и до мини-рынка на Красной, где запланировано комплексное благоустройство. Торговые места «для бабушек» останутся на привычном месте?

- Да, сейчас мы согласовываем внешний вид стационарных торговых объектов, и там будут предусмотрены нестационарные павильончики для продажи урожая, более презентабельные и удобные. Во дворе на Красной улице, в сторону проспекта, уже практически закончено благоустройство. Там будут парковочные места и большая зеленая зона.

- А напротив, по другую сторону Красной – в большом дворе, где сейчас пустырь и хаотичная парковка?

- Это частная территория, у владельца есть интересный проект, который надо доработать, чтобы всё было в едином стиле Госпитального городка.

Есть идея поработать над городской подсветкой. В рамках работы со студентами мы привлекаем компании, которые занимаются малыми архитектурными формами, освещением и городскими фасадами. Мы хотим с ними разработать концепцию развития именно светового города. Это целая наука о городском освещении: как сделать подсветку фасадов, пешеходных зон, арт-объектов.

Екатерина Дзюба