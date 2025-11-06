Проекты Ленобласти — на международном фестивале

«Ленинградский проект арки на Дороге жизни — доминанта международного архитектурного фестиваля «Зодчество 2025».

«Ещё не знают на земле страшней и радостней дороги»: молодые архитекторы ищут возможность в материале передать эмоции от строк Ольги Берггольц и истории Дороги жизни. А Ленинградская область воплощает в жизнь идеи созидания, сохранения памяти, ценностей и традиций: проект модернизации Дороги жизни — уже в работе.

Как и посетители фестиваля оценил комплексный подход ленинградских архитекторов: все проекты стремятся создать пространства для людей, наполненные смыслом и историей, и чем сложнее задача — тем интереснее предлагаемые решения», — написал в своём Телеграм-канале губернатор Александр Дрозденко.

Площадь павильона Ленинградской области на фестивале «Зодчество» превышает 80 квадратных метров. Главный элемент стенда — мемориал погибшим на Ладожском озере — сделан в виде пирса с аркой, силуэт которой напоминает о деревянной конструкции, обозначавшей въезд на лёд Ладоги в военные годы.

Конкурсной комиссией под председательством губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко была определена победителем конкурса концепция «Ещё не знают на земле страшней и радостней дороги», представленная Санкт-Петербургским горным университетом.

Завершить реализацию проекта планируется до 2029 года.