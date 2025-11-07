Награды от Госдумы – бойцам «Искры»

За патриотическое воспитание молодого поколения и в связи с 10-летием отряда благодарственными письмами депутата Госдумы награждены: Андрей Клементьев, Илья Фетисов, Владимир Чернышов и Кирилл Хотин.

- Я уверен, что в составе вашего отряда – особенные люди, потому что поисковой работой нельзя заниматься не по призванию. За эти десять лет вы очень много сделали, мы выражаем вам огромную благодарность за вашу работу, и вы всегда можете рассчитывать на поддержку депутатов и актива партии «Единая Россия», – сказал Сергей Яхнюк.