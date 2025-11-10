XVI Гатчинский полумарафон: от Владивостока до Восточной Африки

На церемонии открытия участников соревнований, гатчинцев и гостей города приветствовали глава Гатчинского округа Виталий Филоненко и депутат Законодательного собрания Ленинградской области Александр Русских. Они поблагодарили организаторов спортивного праздника, который стал любимым для нашего города, пожелали бегунам удачи и «легких ног».

«Очень приятно видеть бегущий город Гатчину! Своим примером вы даете посыл всем горожанам, всем гостям праздника ежедневно заниматься физкультурой и спортом», – сказал Александр Русских, обращаясь к участникам забега.

Первым стартовал забег на 10 км, следом вышли бегуны на 2 км, среди которых был самый опытный участник – 90 лет и самый младший – девятилетний. В итоге среди мужчин первым финишировал Владислав Чужинов из Белгородской области с результатом 05:49, в женской группе победила петербурженка Алиса Кубышкина, преодолевшая два километра за семь минут.

На дистанции 10 км в мужском зачете победил нижегородец Григорий Мартынов (30:28), второе и третье место заняли жители Северной столицы: Павел Илатовский (30:41) и Дмитрий Агапов (30:46). Среди представительниц прекрасного пола первой пришла Надежда Сизова из Рязани, поставившая новый рекорд гонки – 33:03, серебро завоевала Вероника Ганыш из Курска (33:51), бронзу – София Вахрушева из Кисловодска (33:52).

Многие участницы 10-километровой дистанции отмечали на этом празднике бега и собственные достижения. Например, жительница Смоленска Светлана в возрастной категории 45–50 лет впервые посетила Гатчину, пробежала «десятку» и поставила свой личный рекорд – «выбежала из 49 минут». Из 50 минут «выбежала» петербурженка Кристина Гукасян, первый раз участвовавшая в Гатчинском полумарафоне – в ее спортивной биографии это завершение бегового сезона тоже стало новым рекордом.

Рост спортивного мастерства подметили и волонтеры, которые каждый год работают на Гатчинском полумарафоне. Особенно заметно, по словам добровольцев, повышение класса среди бегунов на приоритетную дистанцию. Вот и XVI полумарафон принес новые рекорды. Ровно в полдень команда «На старт, внимание, марш!» прозвучала для тех, кто решил покорить половину марафонской длины – 21,1 км. В этом забеге приняли участие фавориты прошлогодних соревнований и «новички» - бегуны из Кении, считающиеся самыми быстрыми и выносливыми на планете. Однако первыми к финишу все-таки пришли россияне. Кенийский спортсмен стал четвертым в этой гонке, африканская бегунья сошла с дистанции.

Однако 34-летний Джулиус Кипроно Тарус из Кении удовлетворен результатом – на Гатчинском полумарафоне он обновил свой личный рекорд 1:04:35, поставленный в Испании в 2024 году. Вообще, ему очень нравится Россия – и беговое сообщество, и знаменитое русское гостеприимство. Джулиус принимал участие в Омском марафоне и, когда друзья из Омска предложили пробежаться в Гатчине, он с радостью согласился. По словам спортсмена, ему понравилась трасса и «все составляющие старта». Конечно, на улице могло бы быть и потеплее – до сих пор африканскому стайеру не приходилось бегать при +6℃, но настоящий спортсмен должен быть готов пробежать в любую погоду и показать результат, убежден Джулиус.

Даже на свежий взгляд тех, кто впервые вышел на старт в столице Ленинградской области, Гатчинский полумарафон – достойное событие в ряду всероссийских и международных соревнований. Жан Марк Попов из Москвы приехал на забег первый раз и остался доволен:

«Очень много друзей прорекламировали этот старт. Полумарафон в Гатчине – это совокупность всех факторов: конец сезона, все на пике формы, а здесь – прекрасная погода и очень ровная трасса. Кроме того, полумарафонская дистанция – это идеальная половинка для любителей бега: на ней не надо ни скоростей, как на «пятерке» или «десятке», и не надо такой выносливости, как на марафоне. В общем, золотая середина».

Жан Марк убежден: нынешний ноябрь в Ленобласти идеален для бега, и сам он свой результат улучшил на целых три минуты, пробежав полумарафон за 1:13:50.

А 25-летний Ярослав Бякин из Мурино не только вошел в десятку лучших, заняв пятое место на полумарафонской дистанции, но и одержал важную победу в жизни: сразу после финиша, под прицелом телекамер, он сделал предложение своей девушке Полине и получил согласие!

Другая пара из Петербурга вышла на старт Гатчинского полумарафона уже после свадьбы. Накануне они специально приехали в Гатчину и зарегистрировались в гатчинском загсе, а сразу после церемонии отправились на стадион «Спартак» и пробежали несколько кругов, ознаменовав начало семейной жизни. Вот бы им с такой легкостью и в едином порыве преодолеть всю марафонскую дистанцию счастливого брака…

Конечно, в числе участников XVI Гатчинского полумарафона было много гатчинцев – тех, кто много лет выходит на старт в первой декаде ноября, чтобы побить собственный рекорд или просто получить удовольствие. Как, например, врач-офтальмолог Гатчинской клинической межрайонной больницы Михаил Шаталов.

«Гатчинский полумарафон, не побоюсь этого слова, культовый забег в России, – считает Михаил Сергеевич. – По качеству трассы, уровню организации, результату – точно в пятерке лучших полумарафонов страны. Бегаю его с 2019-го, в этот раз пробежал просто в удовольствие, без личного рекорда. В удовольствие – это когда большую часть трассы улыбаешься от всего происходящего вокруг и в душе».

В итоге бронзовым призером XVI Гатчинского полумарафона стал Андрей Янович из города Апатиты Мурманской области (1:02:59). Второе место – у петербуржца Егора Лимонова, пробежавшего 21,1 км за 1:02:40 – от «золота», завоеванного легкоатлетом из Приморья, его отделяет восемь секунд.

Абсолютным победителем на полумарафонской дистанции среди мужчин стал Виктор Гуржий из Владивостока. Во время гонки он заряжал всех своей энергией, обгонял по встречке, давал на ходу интервью и, сделав финишный рывок, поставил новый рекорд Гатчинского полумарафона – 1:02:32. После оваций и пьедестала почета, получив кубок и призы, Виктор признался, что перед гонкой пообещал всем победу, а владивостокский характер помог ему не сломаться и бороться до конца: «Я очень благодарен за поддержку друзьям и родным! В Гатчине я бежал первый раз и сразу поставил свой личный рекорд, улучшив предыдущий результат почти на две минуты».

31-летний Виктор Гуржий – профессиональный спортсмен, член сборной России по легкой атлетике. Победа на Гатчинском полумарафоне стала третьей в его собственном «марафоне» по столичным стартам: две недели назад Виктор выиграл полумарафон в Петербурге, а перед этим – полумарафон в Москве. Однако победа в столице Ленинградской области далась ему непросто:

«С самого начала ребята задали высокий темп, и на последних трех километрах пришлось поработать. Мой главный соперник Егор Лимонов предпринял длинный финиш – за три километра очень резко прибавил темп, и последнюю тысячу метров мне пришлось преодолевать «на характере», было тяжело и психологически, и физически – ноги уже устали от такого быстрого темпа».

По 10-балльной шкале качество трассы и погодные условия чемпион оценивает на девять баллов: «Местами было слишком влажно, мешал туман, ноги немного проскальзывали на плитке. Но в целом – очень круто, и погода, и трасса в любом случае позволили пробежать быстро. Я доволен на все сто!».

Абсолютными победителями в женской группе стали: Елена Седова из Новосибирска с результатом 1:13:14, Юлия Рыжанкова из Старого Оскола (1:13:42) и Мария Семенцова из Брянской области (1:14:01).

Обладательница «золота» 35-летняя Елена Седова участвовала в Гатчинском полумарафоне третий раз – с большим перерывом, и в предыдущих гонках ей удавалось завоевать только «серебро». В этот раз она показала свой лучший результат в сезоне и побила рекорд Гатчинского полумарафона среди женщин.

«Трасса мне очень понравилась, все выверено, и погода была самая беговая. Я выбрала правильные кроссовки и нигде не скользила», – прокомментировала чемпионка.

По словам организаторов, Гатчинский полумарафон достиг своего численного максимума – это наибольшее количество спортсменов, которое могут пропустить гатчинские улицы. За эти шестнадцать лет масштаб соревнований вырос в 51 раз: первый полумарафон в Гатчине насчитывал 97 спортсменов. Сегодня гатчинский праздник спорта признан главным беговым событием Ленинградской области и всего Северо-Запада. На протяжении последних восьми лет Гатчинский полумарафон входит в первую шестерку российских пробегов по числу финишеров на дистанции 21 км 97,5 м, уступая только стартам в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, где инфраструктура имеет повышенную пропускную способность.

Все спортсмены, преодолевшие дистанции Гатчинского полумарафона, отмечали высокий уровень проведения соревнований, мощную поддержку болельщиков и волонтеров и отличную пологую трассу. Погоду нынешнего ноября бегуны назвали самой подходящей, чтобы завершить беговой сезон торжественным аккордом на мажорной ноте.

Екатерина Дзюба