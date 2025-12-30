Мастера новогодних игрушек
В Центре творчества юных города Гатчины прошел по-настоящему теплый и волшебный праздник - награждение победителей конкурса новогодних игрушек, которое стало частью праздничного концерта.
Добрая традиция делать елочные игрушки своими руками не канула в Лету. Она помогает сплотить семью и оставить хорошие воспоминания о празднике.
Каждая игрушка, представленная на конкурс в Центре творчества юных города Гатчины – это не только фантазия и старание, но и частичка души.
В номинации «Герой любимого мультфильма» победителями стали:
- 1 место: Дина Андреева, 8 лет - «Дед Мороз из лета»,
- 2 место: Мария Горячева, 14 лет - «Родной Кузька-Ватка»,
- 3 место: Егор Божко, 8 лет — «Кот»; Георгий Коваш, 6 лет — «Кошка».
В номинации «Семейная реликвия» лучшие работы представили:
- 1 место: Святослав Андреев, 10 лет - «Снегурочка»,
- 2 место: Эвелина Соболева, 14 лет - «Дирижабль»,
- 3 место: Мария Паламарчук, 10 лет - «Новогодняя лама»; Артём Лаков, 4 года - «Новогодний ЗИЛ».
Специальные призы получили:
- Виктория Кунту, 13 лет - «Кот-воитель»;
- Владимир Иванов, 4 года — «Баба Яга»;
- Милана Мутто, 8 лет — «Чебурашка»;
- Ульяна Лаптева, 7 лет — «Попузяна»;
- Евдокия Булкина, 11 лет - «Медвежонок Умка»;
- Дарья Мараслип, 8 лет - «Снеговик-почтовик»;
- Олеся Горошенкова, 4 года — «Новогодняя елка».
Желаем всем юным мастерам новогодних игрушек новых идей и вдохновения!
Фото организаторов конкура