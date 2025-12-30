Провожая 2025-й…

24 декабря в зале Гатчинского Дома культуры приглашенных приветствовала глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим. Она отметила, что «…уходящий Год защитника Отечества был наполнен заботой о ветеранах, об участниках специальной военной операции, а каждый день был отмечен благотворным трудом всех предприятий, предпринимателей, учителей и врачей, работников дорожных и жилищно-коммунальных служб, участников общественных движений, некоммерческих объединений, старост, инициативных граждан. Конечно, мы позволим себе гордиться маленькими и большими успехами, но всё, что нам удалось сделать – а это действительно немало! – сделано благодаря тому, что Гатчинскую землю традиционно прославляли люди труда».

Людмила Николаевна выразила особую благодарность руководителям промышленных, научно-производственных и сельскохозяйственных предприятий, предпринимателям и самозанятым, поскольку их каждодневный труд помог наполнить бюджет Гатчинского округа теми финансовыми средствами, которые позволили реализовать все проекты:

- Отрадно, что Гатчинская земля динамично развивается во многих направлениях, и благодаря национальным проектам, которые реализуются по инициативе нашего президента Владимира Путина, при поддержке губернатора и правительства Ленинградской области, депутатов Законодательного собрания мы сегодня проводим комплекс мероприятий, нацеленных на повышение качества жизни наших жителей. Я благодарю каждого, кто не покладая рук весь год трудился на благо Гатчинского округа.

Людмила Нещадим подчеркнула, что для гатчинцев 2025-й – это год особой ответственности после реализации муниципальной реформы. На сегодняшний день Гатчинский округ – единственный, кто позволяет себе де-сятками километров менять инженерную инфраструктуру и ремонтировать улично-дорожную сеть, по которой сегодня едут новые автобусы – в рамках муниципальной транспортной реформы.

- Мы пока единственный в Ленинградской области муниципальный округ, и я благодарна всем, кто поверил в необходимость данной реформы и активно включился в ее реализацию, – сказала глава администрации и напомнила, что впереди – столетие Ленинградской области, и сделать предстоит еще много.

– Гатчина должна засиять своей дворцовой особенностью, чтобы о Гатчине говорили не как о пригороде Санкт-Петербурга, а как о столице Ленинградской области, городе воинской славы.

Людмила Николаевна пожелала каждому жителю Гатчинского округа крепкого здоровья, уверенности в сегодняшнем и завтрашнем дне и несгибаемой веры в величие нашей страны, в нашу очередную победу.

Заслуженное признание

За активное участие в сохранении исторической памяти о Великой Отечественной войне и благоустройстве воинских захоронений на территории региона благодарственным письмом губернатора Ленинградской области награждены: коллектив Пудостьской школы (директор – Евгения Райцева), коллектив Пригородной школы (директор – Наталья Золдырева) и генеральный директор ООО «РКС-Энерго» Бислан Гайрабеков.

За многолетний добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство благодарность главы Гатчинского округа получила директор аптеки № 51 Марина Чураева.

За большой вклад в развитие агропромышленного комплекса Гатчинского округа почетной грамотой Гатчинской администрации награждены работники АО «Гатчинское»: ветеринарный санитар Иван Лебедев и тракторист Сергей Осипов.

Благодарности администрации Гатчинского округа удостоен генеральный директор ООО «ДАФ» Евгений Двоеконко. Работа, проделанная его предприятием, стала важным шагом на пути к улучшению городской ин-фраструктуры и повышению комфорта жителей Гатчины: в уходящем году компанией «ДАФ» отремонтированы центральные дорожные артерии.

На празднике зачитали поздравительную телеграмму от сенатора РФ Сергея Перминова. Всех поздравила и вручила награды гатчинским конькобежцам депутат Госдумы РФ Светлана Журова.

С приветственным словом выступил председатель избирательной комиссии Ленинградской области Михаил Лебединский. За отличную работу в ходе выборов главы региона в 2025 году Михаил Евгеньевич вручил награды председателям, заместителям, секретарям и членам избирательных комиссий Гатчинского округа, а также начальнику отдела по местному самоуправлению окружной администрации Марии Шпигуновой.

За вклад в организацию мероприятий, направленных на повышение правовой и гражданско-патриотической культуры молодежи, и успешную реализацию проекта детского обучающего игрового голосования «ВыбирайКа» благодарности избиркома Ленинградской области удостоен коллектив детского сада № 18.

Благодарственным письмом администрации Гатчинского округа награжден коллектив комитета финансов под председательством Любови Ореховой. Работа комитета финансов – это гарант стабильности и развития Гатчинского округа. В этом году коллектив гатчинского комитета финансов одержал победу в региональном конкурсе проектов.

Коллектив Гатчинской клинической межрайонной больницы в лице и. о. главврача Ростислава Павлова награжден благодарственным письмом совета депутатов и администрации Гатчинского округа. «Под руководством Ростислава Владимировича Гатчинская КМБ стала образцом современного медицинского учреждения, где цифровизация, улучшение инфраструктуры и стабилизация кадровой политики идут рука об руку с развитием высоко-технологичной хирургии и улучшением федеральных показателей», – говорится в комментарии к награде.

Также благодарственными письмами гатчинской администрации поощрены: начальник территориального отдела Межрегионального управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Гатчинском, Лужском районах Николай Васев, коллектив ООО «Транс-Балт», группа компаний «Монолит», коллективы агрокомплекса «Оредеж», ЖКХ Сиверского и Гатчины, «Тепловые сети», ПИЯФ и «Прометей», кондитерская фабрика «Нева», ПО «Баррикада», ООО «Галактика», завод «Буревестник», ООО «Газпром ПХГ», ЦНИИ «Электроприбор», АО «Кнауф Петроборд», АО «ОДК-Сервис», ООО «Артекс» и другие.

Руководитель драматического театра «На Литейном» Сергей Морозов награжден за популяризацию Гатчины и ее истории, уникальные культурно-исследовательские инициативы, посвященные городу, совместные творческие проекты и многолетнее сотрудничество.

За 1 место в региональном конкурсе «История Победы в архивных документах» в номинации «История специальной военной операции. Путь к Победе», а также за диплом лауреата литературной премии им. маршала Советского Союза К.А. Мерецкова в 2025 году благодарственным письмом администрации Гатчинского округа отмечен историк-краевед, почетный гражданин Гатчинского района и постоянный автор «Гатчинской правды» Андрей Бурлаков.

Директор Центра содействия развитию культуры и туризма, руководитель благотворительного патриотического проекта «Стеной против бед» Иван Балашов также удостоен благодарственного письма гатчинской ад-министрации. Благодаря творческой команде проекта был организован большой гастрольный тур для сбора средств в помощь бойцам СВО. За два года было дано более 50 концертов в Ленинградской, Тверской, Новгородской, Вологодской и Мурманской областях.

На празднике были отмечены успехи гатчинских учителей – победителей всероссийских конкурсов и победы спортсменов Гатчинского округа в спартакиадном движении Ленинградской области. Так, гатчинцы заняли первые места в регионе в спартакиаде допризывной молодежи, спартакиаде муниципальных служащих, спартакиаде пенсионеров и в Сельских спортивных играх.

Благодарственными письмами администрации Гатчинского округа награждены директора трех гатчинских школ, завоевавших престижную награду на федеральном уровне – «Знак качества для образовательных ор-ганизаций»: директор лицея № 3 Эдуард Григорьев, директор гимназии им. Ушинского Александр Сергеев и директор школы № 9 Нина Ковалева. Также благодарственное письмо вручено председателю гатчинского комитета образования Марине Шутовой.

Награду получила руководитель медиастудии Smart Гатчинского центра информационных технологий Дарья Гречина и ее воспитанницы: ученица 11 класса Гатчинской школы № 1 Виктория Зудилова и ученицы Гатчинской школы № 8 Мария Вяткина и Полина Палавина – за победы в конкурсах юных журналистов.

За профессиональные достижения благодарственными письмами администрации Гатчинского округа отмечены журналисты «Гатчинской правды» Юлия Лысанюк и Екатерина Дзюба.

С наступающим новым годом гатчинцев поздравили депутаты Законодательного собрания Ленинградской области. Татьяна Бездетко зачитала благодарственное письмо от спикера областного парламента Сергея Бебенина, адресованное всем труженикам Гатчинского округа. Областные парламентарии – Сергей Коняев, Людмила Тептина, Олег Белов и Александр Русских – пожелали всем счастья, здоровья, удачи, любви и, конечно, победы.

Руководитель гатчинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Игорь Петрушенко поздравил гатчинцев с приближающимися праздниками и вручил главе администрации Гатчинского округа награду от Ассоциации ветеранов СВО – за неоценимый вклад в поддержку бойцов и их семей, за помощь в организации доставки грузов нашим бойцам, а также за системную поддержку ветеранского движения. «Ваша деятельность является примером ответственного руководства и истинного патриотизма», – говорится в благодарственном письме.

Также Игорь Анатольевич передал Людмиле Нещадим подарок от легендарной интернациональной бригады «Пятнашка» – розу, изготовленную из «материалов войны». «Что может сравниться с этим подарком от ребят, сделанным своими руками и, по сути, политым кровью?..», – сказала Людмила Николаевна, с благодарностью принимая фронтовой «сувенир», как назвали бойцы свой подарок.

Награждения и поздравления на торжественном собрании чередовались с концертными номерами, подготовленными вокальными и танцевальными ансамблями и солистами Гатчинского округа, а также театром костю-ма «Катюша».

Гатчинцы завершают трудовой год, Год защитника Отечества и готовятся встретить Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным.

Андрей Соколов