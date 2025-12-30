Детям подарили скалодром
Накануне Нового года в Гатчинском округе на территории Сиверского ресурсного центра торжественно открыли уличный скалодром.
Этот замечательный подарок воспитанникам центра сделал Благотворительный фонд «Созвездие Добра» имени Олега Журавского при финансовой поддержке Единого центра учета переводов и ставок.
Уличный скалодром расположился за зданием центра. Он занимает площадь 18 квадратных метров. Его высота – 7,32 метра. У скалодрома есть свое паспортное имя – «Трудность», что весьма символично.
В открытии скалодрома приняли участие руководитель проектов и программ Благотворительного фонда «Созвездие Добра» Елена Старцева, директор по связям с общественностью Единого центра учета переводов и ставок Наталья Докучаева, и.о. главы Сиверского территориального управления Андрей Головин, заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Ирина Полуэктова, заместитель директора окружного Центра подготовки спортсменов «Ника», тренер по футболу Андрей Панкратьев и координатор организации «Русская община» Гатчинского округа Александр Круглов.
Уважаемые гости выступили с добрыми напутствиями. Они отметили, что теперь у каждого воспитанника есть уникальная возможность заниматься современным и увлекательным видом спорта, формировать здоровые привычки, укреплять характер и волю к победе, ставить цели и достигать новых высот - в прямом и переносном смысле.
- Сегодняшний день стал настоящим праздником для наших воспитанников. Мы долго мечтали о таком месте, где наши дети могли бы развивать свои физические способности, преодолевать трудности и учиться работать в команде. Особую признательность хочу выразить соучредителю Благотворительного фонда «Созвездие Добра» Виталию Мнацаканову, председателю правления Единого центра учета переводов и ставок Елене Шейкиной, которые не остались равнодушными и помогли воплотить мечту в реальность. Мы уверены, что скалодром станет не только местом для тренировок и соревнований, но и пространством для общения, дружбы и новых достижений наших воспитанников. Огромное спасибо! – сказала директор Сиверского ресурсного центра Анастасия Власова и вручила благотворителям благодарственные письма от учреждения.
Право перерезать символическую ленту было предоставлено почетным гостям и юным спортсменам Сиверского ресурсного центра – Ивану Калабину и Денису Марджиняну.
В канун Нового года ребята получили и другие подарки. Для тех, кто предпочитает игровые виды спорта, помощник депутата Законодательного собрания Ленобласти Людмилы Тептиной передала футбольные мячи и ящик мандаринов.
В знак благодарности воспитанники центра представили вниманию гостей несколько красивых творческих номеров и преподнесли памятные сувениры, изготовленные своими руками.
И вот наступил долгожданный момент – воспитанников пригласили познакомиться со скалодромом. А помогли им в этом тренер-преподаватель по скалолазанию Гатчинской спортивной школы №2 Наталья Новикова и серебряный призер чемпионата Европы по скалолазанию Петр Островерхов.
Татьяна Можаева