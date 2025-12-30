Детям подарили скалодром

Этот замечательный подарок воспитанникам центра сделал Благотворительный фонд «Созвездие Добра» имени Олега Журавского при финансовой поддержке Единого центра учета переводов и ставок.

Уличный скалодром расположился за зданием центра. Он занимает площадь 18 квадратных метров. Его высота – 7,32 метра. У скалодрома есть свое паспортное имя – «Трудность», что весьма символично.

В открытии скалодрома приняли участие руководитель проектов и программ Благотворительного фонда «Созвездие Добра» Елена Старцева, директор по связям с общественностью Единого центра учета переводов и ставок Наталья Докучаева, и.о. главы Сиверского территориального управления Андрей Головин, заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Ирина Полуэктова, заместитель директора окружного Центра подготовки спортсменов «Ника», тренер по футболу Андрей Панкратьев и координатор организации «Русская община» Гатчинского округа Александр Круглов.

Уважаемые гости выступили с добрыми напутствиями. Они отметили, что теперь у каждого воспитанника есть уникальная возможность заниматься современным и увлекательным видом спорта, формировать здоровые привычки, укреплять характер и волю к победе, ставить цели и достигать новых высот - в прямом и переносном смысле.

- Сегодняшний день стал настоящим праздником для наших воспитанников. Мы долго мечтали о таком месте, где наши дети могли бы развивать свои физические способности, преодолевать трудности и учиться работать в команде. Особую признательность хочу выразить соучредителю Благотворительного фонда «Созвездие Добра» Виталию Мнацаканову, председателю правления Единого центра учета переводов и ставок Елене Шейкиной, которые не остались равнодушными и помогли воплотить мечту в реальность. Мы уверены, что скалодром станет не только местом для тренировок и соревнований, но и пространством для общения, дружбы и новых достижений наших воспитанников. Огромное спасибо! – сказала директор Сиверского ресурсного центра Анастасия Власова и вручила благотворителям благодарственные письма от учреждения.

Право перерезать символическую ленту было предоставлено почетным гостям и юным спортсменам Сиверского ресурсного центра – Ивану Калабину и Денису Марджиняну.

В канун Нового года ребята получили и другие подарки. Для тех, кто предпочитает игровые виды спорта, помощник депутата Законодательного собрания Ленобласти Людмилы Тептиной передала футбольные мячи и ящик мандаринов.

В знак благодарности воспитанники центра представили вниманию гостей несколько красивых творческих номеров и преподнесли памятные сувениры, изготовленные своими руками.

И вот наступил долгожданный момент – воспитанников пригласили познакомиться со скалодромом. А помогли им в этом тренер-преподаватель по скалолазанию Гатчинской спортивной школы №2 Наталья Новикова и серебряный призер чемпионата Европы по скалолазанию Петр Островерхов.

Татьяна Можаева