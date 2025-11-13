Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 14 ноября

Если словосочетание «работа с сознанием» вызывает у вас единственную ассоциацию – «это что-то из психологии», то значит, вы еще не знакомы со студенческим педагогическим отрядом «Сознание», базирующемся в Гатчине. Руководитель «Сознания», студентка Гатчинского государственного университета Эльвира Стан рассказала о том, как молодые бойцы отряда учатся быть наставниками для подрастающего поколения.