Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 14 ноября
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 14 ноября 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
14.11.2025 с 10:00 до 17:00
Таицкое ТУ:
д. Старицы,
д. Нижняя.
14.11.2025 с 09:00 до 17:00
Новосветское ТУ:
д. Сабры,
тер. кладбища Пижма .
14.11.2025 с 09:00 до 17:00
Веревское ТУ:
тер. ДНП, КП Вайя.
14.11.2025 с 09:30 до 17:00
г. Коммунар:
г. Коммунар, ул. Антропшинская.
14.11.2025 с 09:00 до 17:00
Большеколпанское ТУ:
д. Большие Колпаны, ул. Терешковой, Киевское ш.
14.11.2025 с 10:00 до 17:00
Веревское ТУ:
д. Малое Верево,
д. Романовка,
ст. Мозино.
14.11.2025 с 10:00 до 19:00
Пудостьское ТУ:
п. Терволово.
с 20:00 13.11.2025 до 08:00 14.11.2025 и с 20:00 14.11.2025 до 15.11.2025 оперативные переключения.
г. Коммунар:
г. Коммунар, ул. Антропшинская.
с 20:00 13.11.2025 до 08:00 14.11.2025 и с 20:00 14.11.2025 до 15.11.2025 оперативные переключения.
Пудомягское ТУ:
д. Покровская(частично).
14.11.2025 с 10:00 до 18:00 кратковременно на 2 раза на 30 минут
Пудостьское ТУ:
д. Хюттелево.