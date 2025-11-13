Поиск на сайте
Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 14 ноября

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 14 ноября 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

14.11.2025 с 10:00 до 17:00

Таицкое ТУ:

д. Старицы,

д. Нижняя.

 

14.11.2025 с 09:00 до 17:00

Новосветское ТУ:

д. Сабры,

тер. кладбища Пижма .

 

14.11.2025 с 09:00 до 17:00

Веревское ТУ:

тер. ДНП, КП Вайя.

 

14.11.2025 с 09:30 до 17:00

г. Коммунар:

г. Коммунар, ул. Антропшинская.

 

14.11.2025 с 09:00 до 17:00

Большеколпанское ТУ:

д. Большие Колпаны, ул. Терешковой, Киевское ш.

 

14.11.2025 с 10:00 до 17:00

Веревское ТУ:

д. Малое Верево,

д. Романовка,

ст. Мозино.

 

14.11.2025 с 10:00 до 19:00

Пудостьское ТУ:

п. Терволово.

 

с 20:00 13.11.2025 до 08:00 14.11.2025 и с 20:00 14.11.2025 до 15.11.2025 оперативные переключения.

г. Коммунар:

г. Коммунар, ул. Антропшинская.

 

с 20:00 13.11.2025 до 08:00 14.11.2025 и с 20:00 14.11.2025 до 15.11.2025 оперативные переключения.

 Пудомягское ТУ:

д. Покровская(частично).

 

14.11.2025 с 10:00 до 18:00 кратковременно на 2 раза  на 30 минут

Пудостьское ТУ:

д. Хюттелево.