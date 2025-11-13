Молодогвардейцам «Единой России» – 20 лет!

12 ноября в Гатчинском государственном университете состоялся форум, посвященный 20-летию «Молодой гвардии» партии «Единая Россия». На торжественное мероприятие собрались молодогвардейцы со всей Ленинградской области, студенты университета и почетные гости.

Всех приветствовала заместитель секретаря регионального отделения «Единой России», вице-губернатор Ленинградской области Анна Данилюк. Она напомнила историю создания «Молодой гвардии», предтечей которой было «Молодежное единство Ленинградской области», которое вбирало в себя 18 местных организаций с такими же на тот момент молодыми, активными, энергичными, целеустремленными:

- Двадцать лет – это не просто цифра в календаре. Это годы напряженной работы, смелых идей. Это люди, которые на сегодняшний день уже достигли определенных социально-политических, экономических, административных высот. И это наша любимая молодежь Ленинградской области. Развитию молодежной политики в регионе уделяется большое внимание, и соответствующий комитет, который был основан в 2009 году, сейчас набрал серьезные обороты. Что такое молодежная организация? Это не только молодые люди, объединенные одной целью, одной задачей, одними проектами, – самое главное, это возможность. Возможность показать себя, найти себя, ощутить свою важность, необходимость, свою целеустремленность в реализации любого дела.

Руководитель регионального исполнительного комитета партии, депутат Законодательного собрания Ленинградской области Дмитрий Рытов зачитал приветственный адрес от главы региона, секретаря Ленинградского областного отделения «Единой России» Александра Дрозденко.

По видеосвязи молодогвардейцев поздравила с юбилеем депутат Государственной Думы РФ Светлана Журова.

Участников форума приветствовала глава администрации Гатчинского округа, руководитель Штаба общественной поддержки «Единой России» Людмила Нещадим. Молодогвардейцам и кандидатам в ряды «Молодой гвардии» она пожелала быть дерзкими, активными и сильными:

- Сегодняшний и завтрашний суверенитет нашей страны – это вы, ребята. И, получая конкретную профессию, образование, вы для себя должны четко сформулировать цели. В Ленинградской области многое сделано за последнее время, но у вас, у молодежи, есть уникальная возможность реализовывать свои мечты, которые будут и дальше менять каждую деревню, каждый поселок, каждый город и всю страну к лучшему. Молодежная организация – это всегда возможность объединиться, почувствовать дружеское плечо и идти дальше вместе.

Как рассказал исполняющий обязанности руководителя регионального штаба «Молодой гвардии» Ленинградской области Владислав Ткаченко, на сегодняшний день численность «Молодой гвардии Единой России» в 47 регионе составляет порядка 500 человек. По уставу, в ряды этой организации принимают молодежь в возрасте от 14 до 35 лет. Среди молодогвардейцев Ленобласти преобладают все-таки совершеннолетние.

Ключевым событием форума стало подписание соглашения о сотрудничестве Гатчинского госуниверситета с региональным отделением Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России». Основной предмет соглашения – реализация государственной молодежной политики, развитие добровольчества и патриотизма. В ближайшее время в ГГУ будет открыто первичное отделение «Молодой гвардии» – организация рассматривается как важный общественно-политический лифт для молодежи, способствующий формированию новых лидеров и укреплению суверенитета России.

- Это очень серьезный шаг для регионального отделения, – говорит Владислав Ткаченко. – Мы уже подписали несколько соглашений со средними учебными заведениями, сегодня у нас первое подписание соглашения с вузом (а завтра – с ЛГУ им. Пушкина). До этого в Гатчинском округе было только районное отделение «Молодой гвардии», а теперь мы создаем и первичное отделение, одно из тех, которые базируются в средних и высших учебных заведениях.

Как подчеркнул Владислав Ткаченко, при вступлении в ряды «Молодой гвардии» студенты ГГУ, получающие высшее образование по профилю «Государственное и муниципальное управление», получат возможность проходить стажировку в органах законодательной и исполнительной власти Ленинградской области. По проекту, за каждым студентом будет закреплен наставник – депутат Законодательного собрания либо руководитель одного из комитетов областного правительства. Студенты смогут попробовать свои силы в управлении регионом, и для многих молодых ребят это может стать путевкой в жизнь и началом карьеры.

После подписания соглашения на форуме состоялась панельная дискуссия, в которой приняли участие председатель избиркома Ленобласти Михаил Лебединский, федеральный координатор «Молодой гвардии Единой России» по Северо-Западному федеральному округу Александр Маликов, председатель комитета по молодежной политике Ленинградской области Марина Григорьева.

В честь 20-летия организации активистам районных отделений «Молодой гвардии» вручили грамоты и благодарности.

Юбилей молодогвардейцев отмечен и спортивными событиями: 15 ноября – Всероссийским турниром по самбо, приуроченным, в том числе, к празднованию Дня самбо в России. А 21 ноября молодогвардейцы проведут товарищеский матч с футбольным клубом «Ленинградец» на стадионе «Спартак» в Гатчине. Организаторы обещают болельщикам красивую зрелищную игру.

Екатерина Дзюба